Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании с Джорджиной

Новости спорта Мужская зона
Вчера 21:52
©marca.com

Долорес Авейру, мать Криштиану Роналду, прокомментировала слухи о расставании сына со своей невестой Джорджиной Родригес, передают Vesti.kz.

"Это все ложь. Каждая пара время от времени ссорится, но то, что было написано относительно их расставания, - ложь", - приводит слова Долорес Авейру Sportskeeda.

Ранее форвард саудовского "Аль-Насра" по-своему отреагировал на разговоры о расставании с Джорджиной, опубликовав у себя в соцсетях совместное фото со своей девушкой и подписав его так: "Выпьем за любовь".

Позже португальская звезда показал моменты счастливой семейной жизни.

Напомним, что пара встречается с 2016 года, у них пятеро детей. Трое - от суррогатных матерей, а еще двоих родила Родригес.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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