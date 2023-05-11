Мать Роналду отреагировала на слухи о расставании с Джорджиной

Долорес Авейру, мать Криштиану Роналду, прокомментировала слухи о расставании сына со своей невестой Джорджиной Родригес, передают Vesti.kz.

"Это все ложь. Каждая пара время от времени ссорится, но то, что было написано относительно их расставания, - ложь", - приводит слова Долорес Авейру Sportskeeda.

Ранее форвард саудовского "Аль-Насра" по-своему отреагировал на разговоры о расставании с Джорджиной, опубликовав у себя в соцсетях совместное фото со своей девушкой и подписав его так: "Выпьем за любовь".

Позже португальская звезда показал моменты счастливой семейной жизни.

Напомним, что пара встречается с 2016 года, у них пятеро детей. Трое - от суррогатных матерей, а еще двоих родила Родригес.