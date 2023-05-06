Роналду показал моменты счастливой семейной жизни

Нападающий "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) Криштиану Роналду показал фотографии с семейного отдыха, сообщает корреспондент Vesti.kz. Португалец вместе с членами семьи провел время в бассейне.

"Счастливые семейные моменты", - написал португалец под публикацией в Instagram.

Напомним, Роналду состоит в отношениях с Родригес с 2017 года. Пара воспитывает пятерых детей. Три ребенка Роналду от суррогатных матерей, двух девочек родила Родригес.

38-летний Роналду с начала 2023 года выступает за "Аль-Наср". Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мировом футболе, подписав контракт саудовцами на 200 миллионов евро в год.

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