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Роналду отреагировал на слухи о расставании с Джорджиной

Роналду отреагировал на слухи о расставании с Джорджиной
©instagram.com/cristiano/georginagio

Португальский футболист саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду отреагировал на слухи о расставании со своей невестой Джорджиной Родригес, передают Vesti.kz

Ранее СМИ сообщали о наступившем кризисе в их отношениях и о том, что футболист будто уже устал от ее выходок и высокомерия.

Но, похоже, эти разговоры сильно преувеличены. Во всяком случае Роналду у себя в соцсетях выложил совместное фото с Джорджиной и подписал его так: "Выпьем за любовь".

Напомним, что пара встречается с 2016 года, у них пятеро детей. Трое - от суррогатных матерей, а еще двоих родила Родригес.

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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