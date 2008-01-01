|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|Ювентус
|Лион
|01:00
|Манчестер Сити
|Реал М
|01:00
|Бавария
|Челси
|01:00
|Барселона
|Наполи
|01:00
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Рух Бр
|Торпедо-БелАЗ
|21:45
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Алай(II)
|20:00
|Алга-Бишкек
|Дордой Бш
|20:00
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Нитра
|Слован Бр
|23:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Химки
|ЦСКА М
|19:00
|Тамбов
|Ростов
|21:30
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Тре Фиори
|Линфилд
|19:00
|Дрита
|Интер Эскальдес
|22:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Текстильщик Ив
|СКА-Хабаровск
|20:00
|Велоспорт. Тур Польши 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Буковина Терма - Буковина Татжаньска (152.9 km)
|18:50
|Велоспорт. Милан - Сан-Ремо 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 291 км.
|15:35
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Астана
|Жетысу
|Шахтер
|Каспий
|Тараз
|Тобол
|Окжетпес
|Кайрат
|Кызыл-Жар СК
|Кайсар
|Футбол. Лига Европы 2019/20
|Шахтер Д
|Вольфсбург
|3:0
|Копенгаген
|Истанбул ББ
|3:0
|Интер
|Хетафе
|2:0
|Манчестер Юнайтед
|ЛАСК Линц
|2:1
|Севилья
|Рома
|2:0
|Байер
|Глазго Рейнджерс
|1:0
|Вулверхэмптон Уондерерс
|Олимпиакос
|1:0
|Базель
|Айнтрахт Фр
|1:0
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Белшина
|Слуцк
|4:2
|Шахтер Сл
|Динамо-Брест
|1:0
|Витебск
|Ислочь
|2:3
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Тукумс 2000
|Валмиера
|2:3
|Метта/ЛУ
|Даугавпилс
|1:4
|Футбол. Чемпионат Кыргызстана 2020
|Нефтчи КА
|Алай(II)
|20:00
|Алга-Бишкек
|Дордой Бш
|20:00
|Каганат
|Илбирс
|20:00
|Футбол. Кубок России 2020/21
|Зенит Иж
|Тюмень
|1:2
|Футбол. Суперкубок России 2020/21
|Зенит
|Локомотив М
|2:1
|Велоспорт. Тур Польши 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Хожув - Катовице (195.8 km)
|19:55
|Групповая гонка. Этап 2. Opole - Забже (151.5 km)
|19:05
|Групповая гонка. Этап 3. Wadowice - Bielsko-Biala (203.1 km)
|15:25
|Велоспорт. Милан - Турин 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 198 км.
|19:55
|Теннис. Выставочные матчи 2020
|Ломакин
|Герасимов
|0:2
|Попко
|Карловский
|2:1
|Гомес
|Ломакин
|2:1
|Эль Михдави
|Попко
|1:2
|Ломакин
|Тируин
|0:2
|Арконада
|Ломакин
|2:0
|Эль Михдави
|Попко
|1:2
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Сочи
|Локомотив
|21:00
|СКА
|Локомотив
|2:6
|Футбол. Лига чемпионов 2019/20
|Ювентус
|Лион
|01:00
|Манчестер Сити
|Реал М
|01:00
|Бавария
|Челси
|01:00
|Барселона
|Наполи
|01:00
|Футбол. Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Астана
|Каспий
|Тобол
|Жетысу
|Кайрат
|Шахтер
|Ордабасы
|Тараз
|Кайсар
|Окжетпес
|Футбол. Чемпионат Латвии 2020
|Даугавпилс
|Рига(II)
|21:00
|Спартак Юр
|Валмиера
|21:00
|Футбол. Чемпионат Беларуси 2020
|Рух Бр
|Торпедо-БелАЗ
|21:45
|Футбол. Чемпионат Словакии 2020/21
|Нитра
|Слован Бр
|23:00
|Жилина
|Нитра
|23:00
|Футбол. Чемпионат России 2020/21
|Химки
|ЦСКА М
|19:00
|Тамбов
|Ростов
|21:30
|Уфа
|Краснодар
|20:00
|Арсенал Т
|Ахмат
|22:00
|Спартак М
|Сочи
|23:00
|Урал
|Динамо М
|20:00
|Рубин
|Локомотив М
|23:00
|Сочи
|Химки
|22:00
|Футбол. Кубок Польши 2020/21
|Островец
|Висла Кр
|Футбол. Лига чемпионов 2020/21
|Тре Фиори
|Линфилд
|19:00
|Дрита
|Интер Эскальдес
|22:00
|Футбол. Первенство ФНЛ России 2020/21
|Текстильщик Ив
|СКА-Хабаровск
|20:00
|Велоспорт. Тур Польши 2020
|Групповая гонка. Этап 4. Буковина Терма - Буковина Татжаньска (152.9 km)
|18:50
|Групповая гонка. Общий зачет
|18:15
|Групповая гонка. Этап 5. Закопане - Краков (188 km)
|18:15
|Велоспорт. Милан - Сан-Ремо 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 291 км.
|15:35
|Велоспорт. Критериум Дофине 2020
|Групповая гонка. Этап 1. Клермон-Ферран - Saint-Christo-en-Jarez (218.5 km)
|Групповая гонка. Этап 2. Vienne - Col de Porte (135 km)
|Групповая гонка. Этап 3. Corenc - Les Belleville (157 km)
|Групповая гонка. Этап 4. Ugine - Межев (157 km)
|Велоспорт. Гран Пьемонте 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 187 км.
|Велоспорт. Джиро ди Ломбардия 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 243 км.
|Велоспорт. Дварс дор хет Хагеланд 2020
|Групповая гонка. Групповая гонка 180 км.
|Бокс. Профессиональный бокс 2020
|Журавский
|Байсангуров
|Шарипова
|Дауди
|Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2020/21
|Сарыарка
|Номад