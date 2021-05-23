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Паритет по победам. Как "Кайрат" при Шпилевском играл против "Астаны"

Команды сыграют в 13-м туре КПЛ-2021.

Паритет по победам. Как "Кайрат" при Шпилевском играл против "Астаны"
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня, 23 мая, в рамках 13-го тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу "Астана" примет "Кайрат". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее алматинская команда противостояла столичной при белорусском специалисте Алексее Шпилевском.

В шести предыдущих очных встречах команды одержали по три победы. "Астана" побеждала с общим счетом 6:1. "Кайрат" трижды выиграл с суммарным результатом 6:0.

Любопытно, что Шпилевский начал свою работу во главе "желто-черных" с поражения от столичной команды. Произошло это в матче Суперкубка Казахстана-2019. Тогда в Алматы "Астана", благодаря дублю Жуниора Кабананги, выиграла со счетом 2:0.

Затем в рамках шестого тура КПЛ-2019 подопечные Шпилевского вновь уступили в Алматы принципиальному сопернику с минимальной разницей - 0:1. Победу гостям принес Дорин Ротариу.

В том же сезоне в 16-м туре "Астана" из-за концерта Димаша Кудайбергена на "Астана Арене" принимала "Кайрат" в Павлодаре. На этот раз алматинцы, благодаря мячам Раде Дугалича и Айбола Абикена, сумели обыграть столичный клуб со счетом 2:0.

На финише сезона, когда алматинцы имели шансы на "золото", именно матч с "Астаной" фактически оказался решающим не в пользу "Кайрата". Встреча в Нур-Султане в рамках 30-го тура оказалась за "Астаной" - 3:1. В составе хозяев забили Марин Томасов, Сергей Хижниченко и Рангело Янга. У "Кайрата" гол на счету Дугалича.

Это последний матч в столице на данный момент между этими соперниками.

В сезоне-2020 значительная часть чемпионата прошла в одной локации - в Алматы. В матче шестого тура, где хозяином поля был "Кайрат", команда Шпилевского оказалась убедительной - 3:0. Отличились Гулжигит Алыкулов, Абикен и Урош Радакович, поразивший собственные ворота.

В 16-м туре, где номинальным хозяином поля значилась "Астана", алматинцы, благодаря голу Абата Аймбетова, победили со счетом 1:0. Теперь он защищает цвета столичной команды.

Напомним, в предыдущем сезоне "Кайрат" впервые с 2004 года стал чемпионом Казахстана. Сейчас "Астана" с 32 очками лидирует в высшем дивизионе. Алматинцы, набрав 20 баллов, занимают четвертое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

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Метки:
КПЛ-2021 Шпилевский Алексей Кайрат ФК Астана ФК Тихонов Андрей Аймбетов Абат Хижниченко Сергей Радакович Урош

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