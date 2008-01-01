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Новости по теме: КПЛ-2020

ПФЛК сделала официальное заявление по возобновлению сезона
ПФЛК сделала официальное заявление по возобновлению сезона
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"Мы хотим завершить сезон в этом году". Глава ПФЛК - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы
Российский футболист нашел новый клуб после снятия "Иртыша" с КПЛ
Российский футболист нашел новый клуб после снятия "Иртыша" с КПЛ
Клуб КПЛ объявил об уходе легионера
Клуб КПЛ объявил об уходе легионера
КПЛ и дальше на паузе? Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
КПЛ и дальше на паузе? Токаев поручил продлить карантин в Казахстане
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Футбол. Чемпионат Италии 2019/20
Интер Наполи 2:0
Сампдория Милан 23:30
1 7,3 X 4,78 2 1,49
Лацио Брешиа 23:30
1 1,15 X 10 2 20
Удинезе Лечче 23:30
1 2,25 X 3,78 2 3,24
Верона Хеллас СПАЛ 23:30
1 1,45 X 5,1 2 7,6
Сассуоло Дженоа 23:30
1 2,32 X 3,7 2 3,18
Кальяри Ювентус 01:45
1 6,7 X 4,44 2 1,56
Торино Рома 01:45
1 5,85 X 4,62 2 1,59
Футбол. Чемпионат Латвии 2020
РФШ Рижская футбольная школа Валмиера 21:00
1 1,41 X 4,48 2 6,8
Велоспорт. Вуэльта Бургоса 2020
Групповая гонка. Этап 2. Castrojeriz - Вильядиего (168 km) 16:45
Сегодня 11:48
"Чемпионом станет "Кайрат". Агент Яя Туре - о конкуренции в КПЛ, зарплатах и Зайнутдинове
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"Чемпионом станет "Кайрат". Агент Яя Туре - о конкуренции в КПЛ, зарплатах и Зайнутдинове
Экспертное мнение от известного футбольного агента.
Сегодня 10:56
Еще один клуб КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона
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0
Еще один клуб КПЛ прибыл в Алматы для подготовки к возобновлению сезона
Рестарт намечен на 3 августа.
Сегодня 08:31
Экс-футболист "Кайрата" и сборной Казахстана перешел в клуб КПЛ
0
0
Экс-футболист "Кайрата" и сборной Казахстана перешел в клуб КПЛ
Также он играл за "Тобол" и "Актобе".
Вчера 23:22
Четырехкратный чемпион Казахстана начал переговоры о возвращении в КПЛ
0
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Четырехкратный чемпион Казахстана начал переговоры о возвращении в КПЛ
Ранее у него сорвался переход в состав обладателя Кубка Либертадореса-2016.
Вчера 22:34
Главный тренер "Кайрата" Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ
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Главный тренер "Кайрата" Шпилевский сделал заявление перед рестартом КПЛ
Все матчи должны пройти в Алматы.
Вчера 21:40
Рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой
0
3
Рестарт КПЛ 3 августа оказался под угрозой
В турнире успели провести три полных тура.
Вчера 21:21
Клуб КПЛ решил избавиться от ряда легионеров и сделать ставку на казахстанцев
0
0
Клуб КПЛ решил избавиться от ряда легионеров и сделать ставку на казахстанцев
Команду возглавляет отечественный тренер.
Вчера 20:03
"Он хочет продлить контракт с "Кайратом". Главный тренер сборной Казахстана - о Вагнере
0
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"Он хочет продлить контракт с "Кайратом". Главный тренер сборной Казахстана - о Вагнере
Бразильский форвард готов к дебюту в КПЛ.
Вчера 18:33
"Кайсар" перед дебютом в Лиге Европы вернул своего воспитанника из клуба КПЛ
0
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"Кайсар" перед дебютом в Лиге Европы вернул своего воспитанника из клуба КПЛ
В составе кызылординцев он дебютировал в премьер-лиге.
Вчера 16:57
Экс-игрок "Астаны" дважды подешевел с начала года
0
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Экс-игрок "Астаны" дважды подешевел с начала года
В минувшем чемпионате он забил три гола.
Вчера 15:59
"В нашем клубе 14 футболистов заразились коронавирусом". Сербский вратарь - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы
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"В нашем клубе 14 футболистов заразились коронавирусом". Сербский вратарь - о рестарте КПЛ и матчах в Алматы
Он также высказался об уровне чемпионата.
Вчера 15:44
Мимо "Кайрата" и КПЛ, или как казахстанские клубы прошляпили двух перспективных легионеров
0
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Мимо "Кайрата" и КПЛ, или как казахстанские клубы прошляпили двух перспективных легионеров
Трансферное окно открыто с 20 июля.
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