"Кайсар" и "Жетысу" вылетели из КПЛ по итогам сезона-2026, но многие казахстанские игроки этих клубов способны найти себе другой вариант в высшем дивизионе и не проходить испытание первой лигой. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто именно будет востребован на рынке в ближайшее трансферное окно.

В данном случае акцентируем внимание на казахстанских игроках, которые из-за вероятного ужесточения лимита на легионеров так или иначе будут необходимы клубам КПЛ.

Огромный опыт Мужикова и неплохая статистика Ануарбекова

"Жетысу" был одной из самых безликих команд минувшего чемпионата Казахстана и персонально там не так много футболистов с необходимым для КПЛ набором характеристик. Прежде всего, обращает на себя внимание нападающий Нурбол Ануарбеков. В очень ограниченной с точки зрения созидания команде как "Жетысу" он умудрился забить восемь голов и отдать два ассиста в 29 матчах КПЛ. Габаритный нападающий в расцвете сил наверняка получит предложения от команд из нижней части таблицы, а может быть даже заинтересует крепких середняков лиги.

Еще два игрока "Жетысу" не нуждаются в особом представлении - это защитники полузащитник. Особенно это касается Мужикова. Да, бывшему лидеру "Астаны" уже 37 лет и он уже не выдает прежних показателей, в том числе по результативности. Однако почти в любой команде КПЛ Мужиков мог бы пригодиться как лидер раздевалки и человек, способный дать качество на определенные отрезки игры.

Что касается Балтабекова, левый защитник даже на фоне плохого сезона "Жетысу" выдал очень достойные цифры - 29 матчей, четыре гола и шесть ассистов. Пожалуй, именно эти три игрока "Жетысу" действительно могут рассчитывать на устойчивый и предметный интерес из КПЛ.

Воспитанники "Кайрата" и "Астаны" в поисках новых решений

У "Кайсара" было сразу несколько молодых игроков из больших клубов, взятых в аренду, и они уже вернулись в свои команды. В частности, защитник Султан Аскаров и нападающий Рамазан Багдат снова в обойме "Кайрата". Правда не факт, что надолго, ведь оба вновь могут пойти по арендам, но уже в другие команды.

То же самое может ждать Нурали Жаксылыка. Вингер "Астаны" никогда не пользовался особым доверием в столичном клубе, и сам игрок уже не первый год порывается окончательно сменить команду. Посмотрим, что будет сейчас, ведь, судя по информации от различных источников, спрос на 22-летнего вингера имеется.

Среди других казахстанцев из "Кайсара" предложения могут возникнуть у левого защитникаи нападающего. Хороший возраст (25-26 лет), достаточно ровная игра в последние сезоны и статус потенциальных кандидатов в сборную открывают перед ними перспективу перейти в клубы из середины таблицы КПЛ.

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