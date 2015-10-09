Игроки молодежной сборной Казахстана Султан Аскаров и Рамазан Багдат вернулись в расположение "Кайрата" после завершения арендного соглашения с "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент Аскаров тренируется в общей группе основного состава алматинского клуба. Багдат же восстанавливается после травмы.

На данный момент будущее игроков под вопросом. В отличие от другого вернувшегося из аренды игрока Рамазана Каримова, на которого рассчитывают в рамках следующего сезона, по обоим решение не принято.

В случае с Аскаровым высока вероятность очередной аренды в другой клуб КПЛ, поскольку и сам защитник понимает, что на его позиции высокая конкуренция. Плюс ожидается, что "Кайрат" подпишет иностранного центрбека.

Что касается Багдата, его роль в команде будет зависеть от позиции тренерского штаба "Кайрата", но, опять же, не исключен вариант с арендой.

Добавим, что Аскаров в минувшем сезоне провел 29 матчей во всех турнирах за "Кайсар". Также он являлся капитаном молодежной сборной Казахстана. На счету Багдата 11 игр за "Кайсар" и два забитых мяча. По итогам КПЛ-2026 кызылординский клуб вылетел в первую лигу, а также крупно проиграл в финале Кубка Казахстана "Ордабасы".

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