Сегодня, 26 ноября, "Кайрат" проведёт четвёртый матч на общем этапе Лиги конференций 2026/27. Соперником алматинцев в домашней игре будет шведский "Мьёльбю". Автор Vesti.kz и комментатор Димаш Тулегенов поделился своим прогнозом на эту встречу.

После трёх сыгранных туров в активе "Кайрата" два очка, а у "Мьёльбю" их семь. Алматинцы пока не входят в зону плей-офф (топ-24), а их соперники находятся в топ-10 и практически гарантировали себе весеннюю часть еврокубков.

Чем закончится матч "Кайрат" - "Мьёльбю"?

В этом матче особую роль может сыграть длительное путешествие скандинавов, о котором на пресс-конференции рассказал и главный тренер Андреас Бреннстрём, а также их неумение добиваться успеха в выездных матчах.

"Считаю, что сегодня у "Кайрата" есть реальная возможность одержать историческую для себя первую победу в основных этапах еврокубков. Да, у команды Арутюняна три недели не было официальных матчей, а в соперниках команда, которая год назад стала чемпионом Швеции. Но реальные шансы основываются на других составляющих. В этом сезоне "Мьёльбю" столкнулся с колоссальными проблемами на внутренней арене - они лишь в последних турах обеспечили себе сохранение прописки в высшем дивизионе. Но то, что удалось пробиться в еврокубки - это огромный успех, ведь ранее этот клуб в континентальных турнирах никогда не играл. Поэтому провальным сезон всё равно не назвать. Тем не менее это команда, у которой хватает проблем. Они провели 16 часов в пути в Алматы, и это точно непривычно для игроков из клуба, представляющего небольшую рыбацкую деревню с населением 1,5 тысячи человек. Это тоже может добавить проблем, особенно с учётом того, что в 16 последних гостевых встречах "Мьёльбю" выиграл только один раз".

"Плюс в последней игре чемпионата команда лишилась сразу двух игроков из-за травм, но особенно бросается в глаза вынужденная замена форварда Бергстрёма, который наколотил 17 голов во всех турнирах в этом году и является вторым лучшим снайпером в истории клуба. Его участие сегодня под вопросом, а ведь это главная ударная мощь "Мьёльбю". То есть с "Кайратом" сыграет команда, которая не вошла в топ-10 чемпионата Швеции в этом сезоне, у которой ужасные результаты в выездных матчах, которая столкнулась с кадровыми проблемами и которой пришлось провести почти сутки в пути. И добавим сюда мотивацию "Кайрата", игроки которого точно понимают, что если они хотят впервые в своей истории пробиться в весеннюю часть еврокубков - то нужно начать побеждать. Вряд ли стоит ждать от "Кайрата" каких-то сверхдостижений в виде разгрома, но добиться успеха не просто можно, а нужно. Поэтому верю в сухую победу алматицев - 1:0 или даже 2:0", - считает Тулегенов.

Кроме того, в составе гостей есть потери, которые могут стать большой проблемой. А "Кайрат" при этом понимает, что им необходимо выжимать из максимум в оставшихся матчах, чтобы побороться за выход в плей-офф.

Напомним, что матч "Кайрат" - "Мьёльбю" пройдёт сегодня, 26 ноября, и начнётся в 20:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Qazsport - её прокомментируют

Прямая трансляция матча "Кайрат" - "Мьельбю" в Лиге конференций

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