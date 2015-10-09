"Астана" переживает один из самых сложных периодов в своей истории, но при этом сохраняет статус одного из грандов КПЛ. В развернутом интервью корреспонденту Vesti.kz главный тренер столичного клуба Григорий Бабаян рассказал, как перестроил команду к более атакующему стилю игры, было ли у него знакомство с новым инвестором, почему и как в команду перешел Александр Меркель, что стоит за игровым камбэком Бауыржана Исламхана и готов ли тренер уехать в Европу прямо сейчас.

- Григорий Константинович, с точки зрения содержания и даже эстетики игры "Астана" порой выглядела ярче всех в КПЛ. Это прежде всего связано с тем конструктивом, который создавали Бауыржан Исламхан, Иван Башич, Динмухамед Караман и Марин Томасов, или в этом сезоне на вас было меньше давления, исходя из всех обстоятельств, и поэтому вы настраивали играть ребят раскрепощенно?

- Мы начали перестраивать нашу игру еще в сентябре-октябре прошлого года. Мы стали применять больше ротаций, смен позиций. Но в прошлом году у нас был сильнее состав и нам не нужно было проводить столько подготовительной работы, чтобы вскрывать соперника. В этом году, когда стало понятно, что мы никем не усилимся, а еще и потеряем десять футболистов, мы уже со старта сборов стали работать над этим. Нас списывали со счетов, говорили, что будем бороться за выживание. Исходя из того состава, что имели, мы понимали - нужно больше ротаций, больше создавать пространства. Вы сказали о полузащитниках, но наша игра строится от вратаря, в первой, второй, третьей зоне важен каждый футболист и он должен понимать, что он делает. Нам этот футбол всегда нравился и я уверен, останься те игроки, которые были, мы бы сделали еще более существенный шаг в развитии своей игры, хотя, независимо от обстоятельств, мы бы все равно играли именно таким образом. Местами мы показывали интересный, содержательный футбол, часто играли с высокой линией обороны и организации в этом плане тоже уделяли большое внимание, поскольку в переходах у нас возникали трудности, но риск при такой стилистике всегда будет.

- Вы сказали про высокую линию оборону и в целом, основные защитники позволяли вам играть в таком стиле, но вратари - вы довольны тем, как они справлялись со своей задачей?

- Не хочу никого принижать, но, на мой взгляд, Йосип Чондрич и Мухаммеджан Сейсен в целом лучшие в КПЛ вратари по игре ногами. Сейсен очень хорошо чувствует игру, во многих матчах он занимал правильную позицию, страховал защитников, не боялся играть с мячом. Тоже самое могу сказать про Чондрича. Таков современный футбол. Условно, когда играл Ненад Эрич, таких требований не было. Он являлся классическим вратарем, а сейчас к этой позиции больше требований, вратарь гораздо больше вовлечен в игру, ты должен уметь играть ногами, справляться с давлением, быть максимально сконцентрированным.

- Судя по реакции в клубе, есть ощущение, что в "Астане" третье место воспринимают как чудо, но разве ваш состав уступал тому же "Окжетпесу"?

- Я не говорю, что это чудо. Но те футболисты, которые играли в этом году, они не получали практику в прошлом и многие из них впервые попали в сборную. Есть и другие важнейшие факторы: мы потеряли 50 процентов состава, отсюда отсутствие конкуренции внутри команды, отсутствие финансовых возможностей и огромные проблемы с точки зрения организации. Если понимать, что происходило внутри клуба, то все-таки это колоссальная работа и успех. И ведь мы столкнулись с проблемами уже в конце прошлого года, в январе 2026-го мы не ездили на зарубежные сборы, были в Астане, а затем провели лишь четыре контрольных матча.

- В сентябре появились сигналы, что футболисты на грани бунта. Вы тогда чувствовали, что сейчас может произойти что-то непоправимое?

- В июле-августе у нас была серия из побед, и футболисты жили ожиданиями хороших новостей. Но затем качество игры и результаты упали. Да, можно терпеть, где-то находить мотивацию, искусственно поддерживать атмосферу. Но когда оставался месяц до завершения сезона, а решения (по инвестору) не было, там уже все растерялось - и результаты, и качество игры. С трудом, с помощью внутреннего стержня и характера мы удержались, но все шло к тому, что мы это потеряем.

- Какова сейчас ситуация по долгам перед игроками и тренерским штабом?

- Задолженности есть за 2024-й, 2025-й, 2026-й год. В этом сезоне одной группе футболистов должны порядка трех месяцев, другой чуть больше. Но здесь надо отдать должное руководству клуба и министру спорта, когда они оперативно включились и как раз в тот тяжелый момент нам выплатили три зарплаты, которые были необходимы, чтобы завершить сезон. Вы поймите, игроки должны на что-то жить, плюс отправлять деньги домой своим семьям и еще они должны результат показывать.

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- Есть риск, что в ближайшее время кто-то из футболистов может обратиться в ФИФА из-за долгов клуба?

- Эти риски были и остаются. Для нас репутация клуба очень важна. Если в ближайшее время придет инвестор, нам надо сохранить команду, игроков. Если мы их потеряем... Если раньше говорили "вот Исламхан не играл два года, Басманов был в запасе", то сейчас они всем интересны. Не только они, а многие другие игроки основы. Мы сейчас только вынуждены читать новости, что Сейсен едет в "Туран", еще один в другой клуб. Я не знаю, так ли это, но я надеюсь, что мы сохраним эту команду, усилим пару позиций и будем бороться за высокие места. Но для этого должны прийти инвесторы с правильным подходом. "Астана" - это большой клуб, который в последние 15 лет ниже третьего места не опускался, и мы надеемся, что скоро все решится.

- Есть хотя бы какой-то горизонт планирования относительно инвестора и планов клубов на будущий сезон?

- Нас уверяют, что все будет хорошо. Мы в ожидании и живем этой надеждой, да, уже долго живем, но вот так. Но важно, чтобы все решилось как можно раньше, поскольку сейчас уже нужно планировать сборы, заниматься селекцией. Я уже много раз говорил, 60 дней отдыха - это просто преступление, поэтому мы хотим скоро собрать команду хотя бы на 7-8 дней, потом снова отпустить и собрать уже в январе на полноценные сборы. Но для этого нужно заранее планировать, сейчас все хорошие места для сборов "улетают" моментально. В тот же ОАЭ раньше только мы летали, а сейчас уже многие клубы КПЛ выбирают именно это направление, плюс там тренируются многие топ-клубы РПЛ.

- По ходу прошедшего сезона было ли хоть раз, что вас лично знакомили с потенциальным инвестором, просили дать информацию по команде?

- Такая встреча была, но без слов, что вот это новый инвестор. Нет, просто приходил человек, в трудный момент он встречался с командой, но никаких гарантий, что он придет в клуб не было.

- Бауыржан Исламхан в этом сезоне обрел себя, может это не тот футболист, который играл в "Кайрате", но после дисквалификации это был его лучший период. Признайтесь, верили ли вы сами в его возращение?

- Первый человек, который протянул ему руку помощи - Саян Хамитжанов, который позвонил мне и сказал, что мы должны помочь Бауыржану. Дальше с ним начал заниматься наш штаб, включая медиков, фитнес-тренера, непосредственно мы. На старте этого процесса было важно постепенно его вводить в состав. Мы делали так, чтобы ему не навредить, и не ждали от него мгновенной помощи. В первую очередь мы хотели помочь ему и на это мы потратили три месяца прошлого года. В этом сезоне, на старте чемпионата я не был уверен, начнет он в основе или нет, у меня были опасения за его здоровье. Но когда тесты показали, что он набрал неплохую форму и ему через игры надо добрать еще 30-40 процентов, мы начали его наигрывать. Постепенно он набрал форму и сейчас он очень полезный футболист не только для нас, но и для сборной Казахстана. Рад, что мы дали ему возможность вернуться в большой футбол. Меня не удивило, что он смог вернуться. Я всегда хотел с Исламханом работать. Были моменты, когда мы его приглашали, на тот момент он еще играл за "Кайрат". Потом он уезжал в Шымкент. Но он к нам попал в непростой момент, в итоге, я думаю, доволен и он сам, так и клуб. И еще хочу отметить, как он в этом сезоне много работал в обороне, без мяча, на мой взгляд, ни в одном другом клубе он не делал столько черновой работы.

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- Такой контраст в выступлении Максата Абраева в рамках первого и второго круга - это исключительно возраст или все-таки есть ментальные трудности?

- Если вопрос о "звездности", у него вообще этого нет. Если посмотреть на его сезон, в целом он сложился для него удачно, много играл, достаточно забил и отдал. Но можно говорить, что не справился с потоком информации. Если вспомните апрель-май, в какие только клубы его не отправляли. Да, наверное, это можно назвать ментальными сложностями. Плюс он столкнулся с тем, что постоянно играл на таком уровне, где нельзя дать слабину, где постоянно нужен результат, ты не можешь выйти и сыграть вполсилы. В конце августа мы видели, что он уже проседает и ему надо отдохнуть. Это неизбежный процесс. Он должен пережить хорошие и плохие матчи, посидеть в запасе. У него все это слишком стремительно произошло. На мой взгляд, мы получили интересного футболиста и сейчас важно делать следующий шаг. Да, во втором круге он заметно меньше играл, но он не выпадал из обоймы, он регулярно выходил на замену. Тут стоит учесть, что чаще он лучше смотрелся в домашних матчах. Да, я всегда об этом говорю и многим это не нравится, но по факту у нас три поля для быстрой, качественной игры - это "Астана Арена", "Центральный" в Алматы и новый стадион "Кайсара". Но это абсолютно другая тема, благо вопрос с инфраструктурой уже решается.

- Были ли по Абраеву реальные запросы от европейских клубов?

- Многие агенты интересовались, подходили после наших игр, спрашивали о его контракте и условиях. Но, честно говоря, я думаю, что спекуляций было гораздо больше, нежели реальных запросов. И я думаю, когда он там услышал про "Брюгге", каким бы он не был воспитанным, так или иначе это чуть вскружило ему голову.

- Иван Башич, наверное, на сегодня главный актив "Астаны". Была вероятность, что он мог уйти из клуба летом, сразу после чемпионата мира?

- Вероятность была. Запросов было очень много, звонили агентам, игроку, клубу. Что-то устраивало, что-то нет. Были переговорные процессы. В целом он провел хороший сезон, особенно в контексте его выступлений за сборную. Вы поймите, он весной играл в КПЛ, а потом поехал на чемпионат мира! Там абсолютно другой уровень, бешеная атмосфера, полные стадионы - ну это просто прайм для любого футболиста. А потом ты возвращаешься в КПЛ, где есть проблемы в клубе, есть проблемы с полями и тебе параллельно названивают разные клубы. Вот в такой ситуации выйти и находить мотивацию - это очень сложно, и поэтому он большой молодец. В ментальном плане ему было сложнее всего, поскольку он пережил невероятный контраст возвращаясь с чемпионата мира в КПЛ. Что касается его контракта, у него еще два года действует соглашение с "Астаной". Он наш игрок, сейчас отдыхает, в декабре он должен присоединиться к команде. Если будет предложение на него, это будет решать руководство. Конечно, мы будем рады, если у него получится перейти в топ-лигу, для "Астаны" это тоже будет плюс и нельзя этому препятствовать. Были ли предложение от "Халл Сити"? Все уже знают, что их нынешний тренер работал на старте карьеры с Башичем. По поводу конкретных предложений именно от "Халл Сити" я не могу ответить, это не в моей компетенции, у меня нет информации поступало ли такое предложение в клуб, но интерес от них точно был, ведь тренер "Халла" даже публично об этом говорил.

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- Александр Меркель не выглядел убедительно даже в "Женисе" и, честно говоря, его переход в "Астану" выглядел удивительным. Почему вы его подписали?

- Я его давно знаю, мне всегда он импонировал как игрок. Понятно, что он долгое время не играл, а потом он был в команде с другой стилистикой. Но я отлично понимал его возможности. И спустя месяц после его перехода к нам я понял, что мы не ошиблись. Алекс очень полезный футболист, даже если исходить из того, как он коммуницирует в раздевалке. Он настолько позитивный, всегда открыт для помощи молодым игрокам, он давал необходимые советы по разным деталям. И его настрой никак не менялся, если он находился в запасе. Он был примером для многих, поскольку в Казахстане мало футболистов, которые выступали за "Милан". Поэтому к нему я отношусь с уважением как к футболисту и как к человеку. Надеюсь, что он останется в команде, если будет возможность, мы его сохраним.

- Думаю, не только меня удивила история с вашими летними трансферами, ведь вы и другие представители клуба говорили, что есть финансовые проблемы. Расскажите, как получилось, что пришли несколько игроков, причем многие из них легионеры?

- Истории с приглашениями игроков летом крайне интересные. В частности, Иван Миладинович в июне летел из Семея транзитом через Астану к себе домой, в Сербию. Мы абсолютно случайно увиделись в Астане, он сказал, что у него не сложилось в "Елимае" и он собирается домой, в клубе ему должны выплатить компенсацию. В этот момент я ему говорю: "У нас ситуация плачевная, мы сами без финансовой поддержки, но может быть у тебя есть желание доиграть сезон с нами, но бесплатно. И тут он говорит - "да, готов". В этот момент я не смог дозвониться до руководства. Ивану надо было улетать, он сказал, что будем на связи. Он уезжает в аэропорт, а потом мне звонит руководство и говорит, что если он мне нужен, то бери. Звоню Ивану, а он уже багаж сдал, я говорю: "Ну, иди забирай чемодан и возвращайся". Такая история. По Меркелю было что-то похожее. На "Астана Арене" у "Жениса" закончилась тренировка, я его случайно увидел на стадионе, мы поздоровались. А потом он вдруг ко мне в тренерскую заходит и говорит, что ему нравится футбол, в который мы играем, он хочет поработать с нами и готов доиграть сезон в "Астане" бесплатно. Для нас это, конечно, приятно, но я прежде всего сказал, что ему надо решить вопрос своего ухода с "Женисом". Сказал, если отпустят, то, конечно, мы рады его видеть в команде. В итоге так и получилось.

- В этом сезоне внутри клуба появился интересный молодой игрок - Ануар Толенды. Вы дали ему дебютировать в КПЛ в 15 лет и достаточно лестно высказывались. Можно ли его как-то сопоставлять по потенциалу с Дастаном Сатпаевым?

- Ты никогда не можешь спрогнозировать будущее футболиста. Но сравнивать Толенды с Сатпаевым сейчас нельзя, потому что Дастан уже там - в элите европейского футбола. Он уже сыграл в Лиге чемпионов, у него контракт с "Челси", он играет в Англии за "Бернли". Он проявил себя на всех этапах и попал туда, куда остальные наши игроки пока попасть не могут. Толенды только делает первые шаги в профессиональном футболе. У него есть качества породистого нападающего, но теперь главное их правильно развить, дать ему возможность прогрессировать. При должном отношении он может вырасти как минимум в игрока сборной Казахстана, и я уверен, он может уехать в Европу, но объективно сейчас его нельзя сравнивать с Сатпаевым.

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В последнем туре КПЛ-2026 вы боролись за бронзовые медали, в каком настроении команда подходила к матчу с "Жетысу"? И как оцените страшный эпизод в конце игры с подкатом Динмухаммеда Кашкена в ноги Рамазана Каримова, не было ли ощущения, что это был фол не просто на красную карточку?

- В последних трех матчах мы взяли три очка, причем играли с командами из второй восьмерки. Моментов в этих играх было достаточно, но не реализовывали. И как ни крути, тяжелая ситуация в клубе влияла на настроение игроков, футбол не обманешь. Но перед матчем с "Жетысу" у меня было предчувствие, что все получится. Было видно, что ребята убрали все свои заботы, хотя никакой определенности итог этой встречи им не давал. Но они настроились, отбросили все лишнее, оставили все силы и добились результата. По моменту с Каримовым и Кашкеном. Это, безусловно, был грубый фол, но надо сказать, что сам Кашкен после матча зашел к нам в раздевалку, извинился перед Каримовым, поговорил со мной, сказав, что у него не было умысла нанести травму игроку. Думаю, это заслуженная красная карточка и он получит дисквалификацию в рамках регламента, не более.

- В межсезонье уже состоялось несколько тренерских назначений и есть тенденция по приглашению иностранцев. Как вы к этому относитесь?

- Никогда не смотрю в паспорт и отношусь к любому коллеге с уважением, поскольку знаю, какой это тяжелый труд. Но также я ценю представителей нашего, казахстанского тренерского цеха. Считаю, что мы развиваемся. Есть хорошая конкуренция, есть много возможностей, те же стажировки, ты можешь получить любую информацию. Думаю, через пару лет мы будем еще сильнее. Если говорить об иностранцах, конечно, они тоже привносят что-то новое, у каждого свои идеи, у них есть что почерпнуть. Интересно будет посмотреть на работу новых тренеров в том же "Елимае" и "Ордабасы" и еще интереснее будет им противостоять.

- Каков ваш статус на данный момент, к вам поступают предложения? Есть ли вероятность вашего ухода из "Астаны"?

- Не буду скрывать, было в начале года предложение, потом летом тоже выходили на меня и сейчас есть интерес. Но моя позиция такова, "Астана" - это клуб, который многое дал мне, мы, конечно, тоже вложили в него свою работу, мы вместе с клубом росли. У нас есть армия болельщиков, которая переживала, всегда поддерживала, поэтому им тоже большое спасибо. И было бы неправильно в столь тяжелый момент для клуба просто все бросить и уйти. "Астана" в моем сердце, мы были с клубом с самого становления. Надеюсь, что следующий год мы начнем с сильным инвестором, серьезным усилением и будем решать высокие задачи. Мы хотим пройти этот тяжелый путь с клубом, пока все не наладится, а дальше уже посмотрим.

- Вы просили игроков также проявить терпение и не принимать решений до того, как не будет определенности по инвестору в "Астане"?

- Да, мы разговаривали с игроками. В частности, после "Жетысу" был такой разговор. Мы надеемся, что до конца ноября все решится и нам представят инвестора, после чего решим все вопросы с игроками и контрактами. Времени до конца ноября немного, надеюсь, что нас не оставят без внимания.

- Несколько лет назад вы работали в ЦСКА, остаются ли у вас сейчас амбиции снова поработать за рубежом?

- Да, у меня даже была возможность уехать в этом году в зарубежный чемпионат. Это одна из приоритетных целей по карьере, и я ее не оставляю. Интересен не только российский чемпионат, но и другие европейские лиги, в клуб с амбициозными задачами.

- Не приглашал ли вас Станимир Стойлов в свой тренерский штаб в турецкий "Гезтепе"?

- Нет, такого предложения не было, но мы постоянно с ним на связи, он знает, что у меня своя работа. Стойлов объективно лучший тренер в истории Казахстана, для меня всегда было честью с ним работать. На мой взгляд, он может работать в топ-клубе Турции и не только там. Он мой большой друг и наставник, я очень рад, что мы провели столько лет вместе.

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- Вы отлично знакомы и работали в разных командах с Бахтиером Зайнутдиновым. Он в тяжелой ситуации и не играет уже год. Есть ли у вас информация по его состоянию здоровья и возможным срокам возращения?

- Когда я еще был в ЦСКА, у него уже тогда возникли эти проблемы. Я не знаю, с чем они связаны - с неудачной операцией или с другими факторами. Но он уже попробовал все, сменил клубы, был кажется у всех зарубежных специалистов, но никак не может вернуться на свой уровень. Я очень переживаю за Баху, знаю, как ему тяжело сейчас и знаю, как он мучается из-за этой ситуации, на него это очень давит. Он отличный футболист, топ-игрок, который способен сыграть на трех-четырех позициях, и сборной Казахстана его сильно не хватает. Искренне желаю ему, чтобы он поскорее вернулся, восстановился и снова был на поле, потому что без футбола он мучается. Не знаю, что должно случиться, но надеюсь, он найдет того специалиста, который поможет ему вернуться. У него еще достаточно времени, если все пойдет хорошо, он еще спокойно может играть ближайшие пять лет на топ-уровне.

Напомним, что в прошедшем сезоне КПЛ "Астана" заняла третье место и получила путевку в квалификацию Лиги конференций. Столичный клуб является семикратным чемпионом Казахстана, трёхкратным обладателем Кубка Казахстана и шестикратным победителем Суперкубка страны.

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