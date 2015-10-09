Казахстанская федерация футбола прояснила ситуацию вокруг лимита на иностранных игроков в чемпионате Казахстана - в ближайшем сезоне правила останутся прежними, передают Vesti.kz.

Пресс-служба КФФ сообщила, что будет создана специальная рабочая группа с участием представителей КФФ и профессиональных клубов. Ей предстоит обсудить требования к количеству местных воспитанников и легионеров, после чего утвердить долгосрочный регламент, учитывающий интересы как команд КПЛ, так и национальной сборной.

Однако в течение 2027 года рабочая группа будет только изучать предложения клубов и готовить рекомендации для Исполнительного комитета КФФ. Соответственно, возможные изменения вступят в силу не ранее 2028 года.

Таким образом, сезон-2027 пройдёт по действующему трёхлетнему регламенту (утверждённому на 2025–2027 годы). Согласно поэтапному плану сокращения квоты, в предстоящем чемпионате каждый клуб сможет заявить не более девяти легионеров (при обязательном наличии в заявке минимум 16 казахстанских воспитанников).

При этом ограничений на количество иностранцев, одновременно находящихся на футбольном поле из числа заявленных, нет.

Напомним, в сезоне-2025 клубам разрешалось заявлять 12 легионеров, а в 2026-м - десять.

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