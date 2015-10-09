Максат Абраев стал одним из главных молодых открытий прошедшего сезона КПЛ и почти сразу его стали связывать с возможным переездом в Европу. Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал, были ли реальные предложения по вингеру и почему он выглядел нестабильно по дистанции всего чемпионата.

В КПЛ-2026 за "Астану" 18-летний игрок провел 26 матчей, забил три гола и выполнил две голевые передачи. Также в этом году Абраев дебютировал в составе сборной Казахстана.

"У Абраева вообще нет звездности. Если посмотреть на его сезон, в целом он сложился для него удачно, много играл, достаточно забил и отдал. Но можно говорить, что не справился с потоком информации. Если вспомните апрель-май, в какие только клубы его не отправляли. Он должен пережить хорошие и плохие матчи, посидеть в запасе. У него все это слишком стремительно произошло. На мой взгляд, мы получили интересного футболиста и сейчас важно делать следующий шаг. Многие агенты интересовались, подходили после наших игр, спрашивали о его контракте и условиях. Но, честно говоря, я думаю, что спекуляций было гораздо больше, нежели реальных запросов. И я думаю, когда он там услышал про "Брюгге", каким бы он не был воспитанным, так или иначе это чуть вскружило ему голову", - отметил тренер "Астаны".

В ближайшее время читайте развернутое интервью с Григорием Бабаяном о трудностях прошедшего сезона "Астаны", поиске нового инвестора, интересе к лидерам команды от клубов КПЛ и преображении Бауыржана Исламхана.

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