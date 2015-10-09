Сразу после ухода из "Ордабасы" Андрея Мартина связывали со множеством клубов КПЛ, но большинство из этих команд уже назначили других тренеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешнем положении молдавского специалиста в контексте работы в Казахстане.

Несмотря на статус победителя чемпионата и Кубка Казахстана, а также многочисленные инсайды, Мартин на данный момент остается без работы. Если взглянуть на первую восьмерку клубов КПЛ, большая часть из них уже определились с главными тренерами. Под вопросом лишь пост в "Кайрате", но там изначально и не смотрели в сторону Мартина.

В то же время, куда сватали Мартина, пошли другим путем. "Красно-белые" доверилисьи продлили с ним контракт, а в Семее решили пойти на эксперимент, назначив молодого шотландского специалиста. Если смотреть дальше по таблице,вернул, а "Тобол" переподписал

В итоге остается пул клубов из второй восьмерки и там возможны варианты, но другое дело, интересно ли это уже самому Мартину? Все-таки это команды совершенно иных возможностей по сравнению с "Ордабасы". Любопытно, что даже "Туран" - новичок КПЛ, куда тоже отправляли Мартина, в итоге хочет пригласить Талгата Байсуфинова.

Вероятно, ближайшей зимой Мартина в казахстанских клубах ждать уже не стоит, если только сам тренер не решит вдруг пойти в команду из низов.

Но, определенно, по ходу следующего сезона Мартин все равно будет в поле зрения клубов КПЛ, поскольку у него уже есть крепкая репутация, а кризис может случиться почти у каждого коллектива, даже из числа претендентов на медали.

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