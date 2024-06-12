Лидер сборной Казахстана по футболу купил дорогостоящую машину

Защитник сборной Казахстана и санкт-петербургского "Зенита" Нуралы Алип приобрел новый автомобиль, сообщают Vesti.kz.

О том, что казахстанский футболист приобрел машину, сообщил один из пользователей социальных сетей.

"Машина продана! А продал я ее своему брату Нуралы Алипу!" - заявил продавец в социальных сетях. "Теперь я на "ешке", - подтвердил Алип.

Напомним, недавно гол Алипа принес "Зениту" победу в Кубке России.

Таким образом, защитник сборной Казахстана вместе с "Зенитом" выиграл все российские трофеи в сезоне-2023/24: помимо Кубка России чемпионат и Суперкубок страны.