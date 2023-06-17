Чарльз Оливейра начал встречаться с популярной британской певицей

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра начал романтические отношения с популярной британской певицей косовского происхождения Дуа Липа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Ранее Дуа Липа встречалась с французским режиссером Роменом Гаврасом. Певица является двукратной обладательницей престижной музыкальной премии "Грэмми".

Чарльз Оливейра провел 43 боя в смешанных единоборствах и одержал 34 победы. На прошлой неделе он нокаутировал американца Бенеила Дариуша на турнире UFC 289.

Напомним, что после поединка Дариуш назвал бразильца лучшим легковесом всех времен после Хабиба Нурмагомедова.

Оливейра - бывший чемпион UFC, занимает первое место в рейтинге легковесов американского промоушена.