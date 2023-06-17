Чарльз Оливейра начал встречаться с популярной британской певицей

Новости спорта Lifestyle
Сегодня 17:35
©instagram.com/charlesdobronxs/dualipa

Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра начал романтические отношения с популярной британской певицей косовского происхождения Дуа Липа, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Ранее Дуа Липа встречалась с французским режиссером Роменом Гаврасом. Певица является двукратной обладательницей престижной музыкальной премии "Грэмми".

Чарльз Оливейра провел 43 боя в смешанных единоборствах и одержал 34 победы. На прошлой неделе он нокаутировал американца Бенеила Дариуша на турнире UFC 289.

Напомним, что после поединка Дариуш назвал бразильца лучшим легковесом всех времен после Хабиба Нурмагомедова.

Оливейра - бывший чемпион UFC, занимает первое место в рейтинге легковесов американского промоушена.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
UFC Оливейра Чарльз

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 17:35
Lifestyle
Чарльз Оливейра начал встречаться с популярной британской певицей
Вчера , 11:45
Lifestyle
Чемпион мира по боксу из Казахстана решил жениться
Вчера , 10:34
Lifestyle
Названа причина вражды Джорджины с матерью Роналду
13 июня, 17:51
Lifestyle
Тюрьма и проституция: темное прошлое семьи Джорджины раскрыли на ТВ-шоу
10 июня, 14:42
Lifestyle
Блогер накачался как Роналду
30 мая, 16:15
Lifestyle
С Роналду и Джорджиной поступили жестоко в Португалии - телеведущая
26 мая, 13:14
Lifestyle
Майка Джордана ушла за три миллиона долларов
© 2008 - 2023 ТОО «EML»