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Финиш в первом раунде! Оливейра забил соперника и стал претендентом на чемпионский бой с Махачевым

Финиш в первом раунде! Оливейра забил соперника и стал претендентом на чемпионский бой с Махачевым
©UFC

Бразильский боец Чарльз Оливейра одержал победу в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). 

Соперником Оливейры стал американец Бенеил Дариуш. Поединок стал соглавным на турнире и имел статус претендентского.

Бразилец финишировал соперника в первом раунде, одержав победу техническим нокаутом. Теперь он является претендентом на бой с чемпионом UFC в легком весе из России Исламом Махачевым, которому уступил в своем предыдущем поединке. 

Напомним, в главном бою UFC 289 Аманда Нуньес проведет защиту чемпионского пояса UFC в легчайшем весе против мексиканки Ирене Альданы.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
UFC Оливейра Чарльз Оливейра-Махачев Махачев Ислам Бразилия Россия

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