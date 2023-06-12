Назван второй лучший легковес всех времен после Хабиба

Ирано-американский боец Бенеил Дариуш поделился своими мыслями после боя с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Их поединок стал соглавным на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада), сообщают Vesti.kz.

Дариуш был финиширован в первом раунде. После поражения Бенеил назвал Оливейру вторым лучшим легковесом всех времен. Первым он считает экс-чемпиона UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

"Я уверен в своих навыках, уверен в том, что Господь дал мне. Я осознаю, насколько хорош Чарльз, и не вижу у него явных недостатков. Я просто верю в себя и в то, чем Господь меня наделил. Я уже говорил это прежде - я считаю Чарльза вторым лучшим легковесом всех времен, сразу после Хабиба. Но это не имеет для меня значения - я всегда стремился драться с лучшими парнями в мире", - приводит слова Дариуша MMA Russia.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в марте 2021 года, покинув октагон непобежденным. На его счету 29 побед в 29 боях.

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