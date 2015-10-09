Вслед за "Кайратом" определился второй неудачник Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов сезона-2025/26 определилась ещё одна команда, которая досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

Им стал "Вильярреал", уступивший в седьмом туре общего этапа нидерландскому "Аяксу" (1:2). Испанский клуб набрал лишь одно очко после семи матчей и потерял математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Последнее (24-е) место, дающее право участвовать в 1/16 финала, занимает "Копенгаген". В активе датского клуба восемь очков за тур до окончания общего этапа.

Ранее шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов потерял алматинский "Кайрат", разгромно проигравший "Брюгге" (1:4). У казахстанского клуба, как и у "жёлтой субмарины", одно очко после семи встреч. У всех остальных клубов ещё есть теоретические шансы подняться в топ-24 по итогам общего этапа турнира.

По итогам общего этапа команды с 1–8 мест напрямую попадут в 1/8 финала ЛЧ, тогда как 9–24 места сыграют в стыках.

Ранее стал известен первый участник 1/8 финала Лиги чемпионов. Это лондонский "Арсенал".

В 8-м туре "Арсенал" дома сыграет с "Кайратом". Эта игра состоится 28 января на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне (Англия).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!