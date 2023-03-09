Впервые в карьере: Месси установил антирекорд

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Сегодня 08:58
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Футболист "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси установил антирекорд. Аргентинский форвард впервые в карьере не смог выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд, передают Vesti.kz.

На стадии 1/8 финала парижане не смогли пройти мюнхенскую "Баварию". В первой игре дома уступили 0:1, а во второй на выезде проиграли 0:2 и остались за бортом турнира.

В 1/8 финала ЛЧ сезона-2021/2022 ПСЖ проиграл мадридскому "Реалу" (1:0, 1:3).

При этом Месси стал третьим игроком в истории, который выходил с первых минут в 150 матчах ЛЧ.

Напомним, что ранее в четвертьфинал турнира пробились английский "Челси" и португальская "Бенфика".

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Метки:
Месси Лионель Лига чемпионов ПСЖ Бавария

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