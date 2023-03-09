"Бавария" выбила ПСЖ из Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария" и французский ПСЖ провели ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Немецкий клуб вышел на ответный матч в Германии, имея преимущество за счет гостевой победы в Париже - 1:0.
Встреча в Мюнхене завершилась повторной победой немецкого клуба с результатом 2:0. На 61-й минуте Эрик-Максим Шупо-Мотинг открыл счет. А на 89-й минуте вышедший на замену Серж Гнабри похоронил надежды парижан на успех в этом противостоянии. По конец основного времени Садио Мане забил третий гол "Баварии", но он был отменен из-за офсайда.
"Бавария" впереди 2:0 по сумме двух матчей...#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/7pHhnBXXsb— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 8, 2023
Отметим, что в конце первого тайма парижане могли выйти вперед, но защитник "Баварии" Маттейс де Лихт вынес мяч из пустых ворот после удара Витиньи.
Де Лихт! Вы ЭТО видели?! 🤯🤯🤯#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/5ambTmDmqj— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 8, 2023
Таким образом, по сумме двух матчей "Бавария" одержала победу со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала.
Напомним, что ранее в четвертьфинал пробились английский "Челси" и португальская "Бенфика".
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