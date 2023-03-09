Лионель Месси вошел в историю Лиги чемпионов

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси вышел в стартовом составе своего клуба в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" и отыграл до финального свистка, передают Vesti.kz.

Таким образом, он стал третьим игроком в истории, который выходил с первых минут в 150 матчах Лиги чемпионов.

Рекордсменом является нынешний нападающий "Аль-Насра" португалец Криштиану Роналду, выходивший в старте в 178 играх ЛЧ. Вторым в списке идет экс-вратарь "Реала" испанец Икер Касильяс (176).

Напомним, ПСЖ по сумме двух игр проиграл "Баварии" (0:1, 0:2) и вылетел из ЛЧ.