Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором "Тобол" потерпел разгромное поражение.

Как сообщают Vesti.kz, в ответной встрече против "Ференцвароша", которая прошла в Будапеште (Венгрия), костанайский клуб проиграл со счетом 1:5, пропустив три гола всего за 17 минут.

"Тобол" вылетел из Лиги чемпионов и теперь продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

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