Видеообзор матча, или как "Тобол" пропустил пять мячей и вылетел из Лиги чемпионов

©ФК "Тобол"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
Сегодня 07:24

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором "Тобол" потерпел разгромное поражение.

Как сообщают Vesti.kz, в ответной встрече против "Ференцвароша", которая прошла в Будапеште (Венгрия), костанайский клуб проиграл со счетом 1:5, пропустив три гола всего за 17 минут.

"Тобол" вылетел из Лиги чемпионов и теперь продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига чемпионов

Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 07:24
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