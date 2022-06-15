Директор футбольного клуба "Тобол" Николай Панин прокомментировал сайту "Наш Костанай" итоги жеребьевки первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ее итогам победитель КПЛ-2021 сыграет с 33-кратным чемпионом Венгрии "Ференцварошем" из Будапешта.

"Я не могу сказать, удобный ли это для нас соперник или нет. Все команды в Лиге чемпионов сильные, в том числе и многократный чемпион Венгрии "Ференцварош". Венгерский клуб является известным и одним из старейших клубов Европы. За свою историю он много раз добивался высочайших результатов. Хорошая команда с большой историей, которую возглавляет опытнейший тренер", - отметил Панин.

Напомним, первые матчи этой стадии турнира пройдут 5/6 июля 2022 года, а ответные - 12/13 июля. Противостояние стартует в Казахстане, а затем конкуренты переберутся в Венгрию.

Банда Черчесова и знакомый стадион. Что нужно знать о сопернике "Тобола" в Лиге чемпионов

Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана Новый выпуск на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем!