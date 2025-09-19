Российский сайт "Футбол на Куличках" разобрал матч "Кайрата" против "Спортинга" в первом туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча в Лиссабоне завершилась победой хозяев со счётом 4:1, но ФНК не считает, что казахстанский клуб провалил игру.

Едва не дотерпели до перерыва

"Кайрат" дебютировал на общем этапе Лиги чемпионов с крупного поражения. "Спортинг" в Лиссабоне ожидаемо добился успеха, однако алматинцы не провалили игру, как может показаться, глядя на итоговый счёт.

Гости едва не дотерпели до перерыва. "Спортинг" в первом тайме заметно поддавливал и мог открыть счёт уже на 5-й минуте, но гостей после удара Педру Гонсалвеша спас Шерхан Калмырза. Более того, очень скоро 18-летний голкипер "Кайрата" отразил пенальти в исполнении Мортена Юльманна, который пробил с "точки" очень неудачно. До перерыва "Спортинг" упустил ещё пару моментов и смог отличиться лишь на 44-й минуте – это Франсишку Тринкан из-за штрафной пробил точно в дальнюю "девятку".

Гости отсиживались в обороне

Нельзя сказать, что алматинцы отсиживались в обороне – гости отвечали своими выпадами, и в начале второго тайма у "Кайрата" было несколько опасных подходов, но свои шансы казахстанский клуб не реализовал. Впрочем, самый опасный момент на этом отрезке создали хозяева – Луис Суарес угодил в перекладину.

Рафаэль Уразбахтин не спешил с заменами – из-за травм у гостей была совсем небольшая обойма, и в середине второго тайма алматинцы посыпались. Сначала Тринкан оформил дуль, вновь направив мяч в дальний верхний угол, а затем свои фамилии на табло занесли Алиссон Сантос и Джовани Кенда. Три гола "Спортинга" во втором тайме уместились всего в три минуты. Игра была хозяевами сделана, хотя впоследствии Тринкан мог сделать и хет-трик. Но в концовке встречи забили не хозяева, а гости – отличился вышедший на замену Эдмилсон.

Алматинцы получили неоценимый опыт

Так что первого гола своей команды в Лиге чемпионов болельщикам "Кайрата" долго ждать не пришлось. Алматинцы в Лиссабоне получили неоценимый опыт, а "Спортинг" набрал важные три очка. Но всё на общем этапе Лиги чемпионов только начинается, - пишет ФНК.

Ранее Transfermarkt назвал героя "Кайрата" и показал разницу в составах со "Спортингом". А источник сообщил, что "фамилию Калмурзы уже записали в красивый и дорогой блокнотик".

Расписание следующих матчей "Кайрата" в ЛЧ

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)