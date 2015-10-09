В "Кайрате" предупредили "Реал" о главном испытании в Алматы

Португальский игрок "Кайрата" Луиш Мата поделился своим мнением о предстоящем матче против "Реала" в рамках общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Команды сыграют 30 сентября в Алматы.

Дебют Луиша Маты

Мата выступает на позиции левого защитника и дебютировал в главном европейском турнире у себя на родине - против лиссабонского "Спортинга". "Это был особенный матч, ведь я играл на родине", - приводит слова португальца Cadena SER. На игре его поддерживали около шестидесяти родных и друзей.

Игра против "Реала"

"Мы очень воодушевлены возможностью сыграть против "Реала", - отметил защитник. Для "Кайрата" каждая встреча в этой Лиге чемпионов будет особенной. А матч против самого титулованного клуба Европы - исторический. "Эту игру я буду вспоминать через 10-15 лет, рассказывая своим детям", - сказал Мата. Однако он подчеркнул: "Мы хотим сами сотворить историю".

Преимущество Алматы

Игрок отметил, что стадион в Алматы может стать крепостью: "Здесь очень любят футбол, и матч против "Реала" станет настоящим праздником. Болельщики постараются помочь "Кайрату". Здесь воздух не такой, как в Мадриде. Здесь среднегорье. Это может повлиять на соперников".

"Реал" был бит в мадридском дерби

Мадридцы приедут в Казахстан после поражения от "Атлетико" (2:5). "Опаснее ли "Реал" сейчас? Думаю, да. Когда они проигрывают, на игроков оказывается огромное давление, и они хотят дать ответ", - объяснил Мата.

Фактор Мбаппе

Футболист понимает, что ему предстоит играть против топ-игроков: "Для меня это будет огромный вызов, кто бы ни вышел на мой фланг". На вопрос, кого бы он предпочёл исключить из состава соперника, Мата ответил: "Легко - Килиана. Он сейчас в потрясающей форме, его очень трудно остановить: скорость, техника, завершение атак".

Сложности с перелётами

Защитник также напомнил, что длинные перелёты - испытание и для "Кайрата": "Все говорят о том, как тяжело командам приезжать сюда, но мы-то летаем далеко на каждый матч". И добавил, что дебют в Лиссабоне уже вошёл в историю: "Это был матч с самым длинным перелётом в истории Лиги чемпионов".

Ранее "Реал" назвал состав на матч против "Кайрата" в Лиге чемпионов, а УЕФА объявил решение по этой игре.

