Самый дорогой игрок мира стал главным претендентом на "Золотой мяч"

Ламин Ямаль в воскресенье вновь вышел на поле после восстановления от травмы паха. Его возвращение стало ярким: молодой талант "Барселоны" отметился голевой передачей в матче против "Реал Сосьедада", передают Vesti.kz.

Флик о значении Ямаля

Главный тренер "сине-гранатовых" Ханси Флик отметил важность присутствия Ямаля в составе.

"Рад, что он вернулся. Он сразу показал своё качество и умение создавать моменты. Второе место в голосовании "Золотого мяча" — результат, который невозможно изменить, но в следующем году он обязательно попробует выиграть. Для всех футболистов этот трофей имеет большое значение", — приводит слова специалиста 20minutos.

Лидерство в чемпионате

Флик также подчеркнул ценность лидерства команды в чемпионате даже после семи туров: "Это оказывает давление на соперников. Теперь нам нужно удержать позицию".

Роль Педри и Де Йонга

Тренер отметил и работу других игроков. По его словам, Педри и Френки де Йонг организуют игру, а их связка даёт команде контроль. Также Флик объяснил, что дал шанс молодому Дро, а Дани Ольмо будет включён в стартовый состав на матч с ПСЖ.

"Связь между командой и болельщиками очень сильная. Нам это пригодится в Лиге чемпионов", — добавил тренер.

Самый дорогой игрок мира

Отметим, что Ямаль является самым дорогим игроком мира. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 200 миллионов евро. "Золотой мяч" 2025 года достался форварду ПСЖ Усману Дембеле.