"Кайрат" забьёт "Реалу"? В России удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов

Российский сайт Soccer365.ru сделал прогноз на предстоящий матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.

Встреча команд состоится 30 сентября и пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.

"Первый домашний матч "Кайрата" в ЛЧ, и сразу такой именитый соперник приедет в гости к алмаатинцам. Хозяевам будет обеспечена максимальная поддержка с трибун, и домашний статус матча может помочь команде сыграть достойно. Кроме того, вполне можно рассчитывать на результативную игру алмаатинцев в атаке – ранее они регулярно забивали дома в ЛЧ и отличились в Лиссабоне.

"Реал" приедет в плохом настроении – болезненное поражение в мадридском дерби с "Атлетико" показало слабые стороны "сливочных". Хаби Алонсо столкнулся с рядом кадровых проблем в обороне, потеряв сразу нескольких защитников, и именно в этом компоненте "Реал" может снова быть уязвимым. Однако испанцы наверняка возьмут свое классом и мощной игрой в атаке – сдержать Мбаппе, Винисиуса и компанию хозяевам будет крайне непросто.

Стоит ожидать победу "Реала", однако не исключаем серьезное сопротивление со стороны хозяев.

Прогноз: 1-2", – пишет сайт.