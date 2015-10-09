"Кайрат" забьёт "Реалу"? В России удивили прогнозом на матч Лиги чемпионов

Российский сайт Soccer365.ru сделал прогноз на предстоящий матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом", передают Vesti.kz.
Встреча команд состоится 30 сентября и пройдёт на Центральном стадионе в Алматы.
"Первый домашний матч "Кайрата" в ЛЧ, и сразу такой именитый соперник приедет в гости к алмаатинцам. Хозяевам будет обеспечена максимальная поддержка с трибун, и домашний статус матча может помочь команде сыграть достойно. Кроме того, вполне можно рассчитывать на результативную игру алмаатинцев в атаке – ранее они регулярно забивали дома в ЛЧ и отличились в Лиссабоне.
"Реал" приедет в плохом настроении – болезненное поражение в мадридском дерби с "Атлетико" показало слабые стороны "сливочных". Хаби Алонсо столкнулся с рядом кадровых проблем в обороне, потеряв сразу нескольких защитников, и именно в этом компоненте "Реал" может снова быть уязвимым. Однако испанцы наверняка возьмут свое классом и мощной игрой в атаке – сдержать Мбаппе, Винисиуса и компанию хозяевам будет крайне непросто.
Стоит ожидать победу "Реала", однако не исключаем серьезное сопротивление со стороны хозяев.
Прогноз: 1-2", – пишет сайт.
Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с гостевого поражения "Спортингу" (1:4), а "Реал" дома победил "Марсель" (2:1).
