Лига чемпионов
Сегодня 09:24
 

ИИ ответил, сколько очков наберёт "Кайрат" и выйдет ли в плей-офф Лиги чемпионов

  Комментарии

ИИ ответил, сколько очков наберёт "Кайрат" и выйдет ли в плей-офф Лиги чемпионов ©Depositphotos/rarrarorro

Искусственный интеллект предсказал, сколько очков наберёт "Кайрат" в общем этапе Лиги чемпионов и сможет ли выйти в плей-офф, передают Vesti.kz.

Искусственный интеллект предсказал, сколько очков наберёт "Кайрат" в общем этапе Лиги чемпионов и сможет ли выйти в плей-офф, передают Vesti.kz.

Алматинский клуб стартовал в турнире с крупного поражения от "Спортинга" в Португалии - 1:4. Далее подопечных Рафаэля Уразбахтина ждут семь матчей. 

Матчи "Кайрата" и прогноз по очкам от ИИ:

30 сентября: "Кайрат" – "Реал"
Шансов немного, даже дома. Вероятнее всего поражение.
Очки: 0

21 октября: "Кайрат" – "Пафос"
Это как раз шанс: соперник из Кипра не уровня грандов. Возможна победа или ничья.
Очки: 1–3 (прогноз: ничья)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат"
Очень тяжёлый выезд в Милан. Вероятнее всего поражение.
Очки: 0

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат"
Датчане крепкие, но не недосягаемые. Ничья возможна.
Очки: 1

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос"
Греческий клуб обычно хорош в Европе, но дома в Алматы при поддержке трибун можно зацепить победу или ничью.
Очки: 1–3 (прогноз: ничья)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге"
Сильный соперник, но дома шанс на сенсацию выше.
Очки: 0–1 (прогноз: минимальное поражение или ничья)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат"
Очень тяжёлый матч в Лондоне. Практически без шансов.
Очки: 0

Итоговый прогноз ИИ:

Очков: 3–5.
Вероятные очки: ничьи с "Пафосом", "Копенгагеном" и "Олимпиакосом".
Возможная победа над "Пафосом" даст шанс на 5–6 очков.
Место в таблице (среди 36 клубов):
С 3–5 очками обычно команды занимают 28–34 места, что не позволяет выйти в плей-офф (проходят 8 лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-36 места, выбывают из турнира).

Вероятный итог: "Кайрат" завершит турнир в нижней части таблицы (30-е место ±2), но сможет набрать свои первые исторические очки в Лиге чемпионов.

Алматы встретил "Реал": дети, флаги и болельщики у аэропорта

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 278 человек

Живи спортом!