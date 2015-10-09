Алонсо отказался от звезды "Реала" за 180 миллионов и нашёл ему замену

Возвращение Джуда Беллингема в "Реал" после травмы вызывает всё больше сомнений. На этом фоне главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо готовит рокировку, передают Vesti.kz.

Разгром в дерби может оставить Беллингема на скамейке

В мадридском дерби против "Атлетико" англичанин выглядел неубедительно, действовал тяжело и почти не помогал обороне. Его пассивность стала одной из причин разгромного поражения "Реала" со счётом 2:5.

По данным Don Balon, Алонсо всерьёз задумывается о перестановках в составе. В ближайших матчах Беллингем рискует остаться на скамейке, уступив место 18-летнему Франко Мастантуоно. Юный аргентинец, выйдя в концовке дерби, сумел оживить игру и произвёл сильное впечатление на тренерский штаб.

У Алонсо уже есть план

Главная проблема Беллингема сейчас – не только отсутствие игрового ритма после операции на плече, но и слабая работа в обороне. При темпе Ла Лиги и Лиги чемпионов - это становится серьёзным риском для команды.

По информации из Мадрида, Алонсо планирует постепенно возвращать англичанина в форму, дозируя его минуты. Пока же в центре поля ставка делается на Феде Вальверде, Орельена Чуамени и Арду Гюлера.

Отдельно стоит отметить, что уже завтра, 30 сентября, "Реал" сыграет в Алматы против "Кайрата" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Команда Хаби Алонсо прибыла в Казахстан накануне, а клуб уже объявил заявку из 22 футболистов. Начало матча – в 21:45 по местному времени.

В сезоне-2023/24 Беллингем провел 58 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав 15 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.