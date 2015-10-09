Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 11:32
 

Алонсо отказался от звезды "Реала" за 180 миллионов и нашёл ему замену

  Комментарии

Алонсо отказался от звезды "Реала" за 180 миллионов и нашёл ему замену ©ФК "Реал" Мадрид

Возвращение Джуда Беллингема в "Реал" после травмы вызывает всё больше сомнений. На этом фоне главный тренер "сливочных" Хаби Алонсо готовит рокировку, передают Vesti.kz

Разгром в дерби может оставить Беллингема на скамейке

В мадридском дерби против "Атлетико" англичанин выглядел неубедительно, действовал тяжело и почти не помогал обороне. Его пассивность стала одной из причин разгромного поражения "Реала" со счётом 2:5.

По данным Don Balon, Алонсо всерьёз задумывается о перестановках в составе. В ближайших матчах Беллингем рискует остаться на скамейке, уступив место 18-летнему Франко Мастантуоно. Юный аргентинец, выйдя в концовке дерби, сумел оживить игру и произвёл сильное впечатление на тренерский штаб.


У Алонсо уже есть план

Главная проблема Беллингема сейчас – не только отсутствие игрового ритма после операции на плече, но и слабая работа в обороне. При темпе Ла Лиги и Лиги чемпионов - это становится серьёзным риском для команды.

По информации из Мадрида, Алонсо планирует постепенно возвращать англичанина в форму, дозируя его минуты. Пока же в центре поля ставка делается на Феде Вальверде, Орельена Чуамени и Арду Гюлера.

Лидера "Реала" назвали обузой и предложили продать прямо сейчас

Отдельно стоит отметить, что уже завтра, 30 сентября, "Реал" сыграет в Алматы против "Кайрата" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Команда Хаби Алонсо прибыла в Казахстан накануне, а клуб уже объявил заявку из 22 футболистов. Начало матча – в 21:45 по местному времени.

В сезоне-2023/24 Беллингем провел 58 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав 15 результативных передач. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
30 сентября 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 393 человек

