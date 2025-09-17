Главный тренер алматинского "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин прокомментировал предстоящий матч общего этапа Лиги чемпионов с лиссабонским "Спортингом", передают Vesti.kz.

Встреча команд состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдет в Лиссабоне (Португалия).

"Мы прилетели в Лиссабон вчера днём. Уже провели первую тренировку. После дороги немного встряхнулись, потому что перелёт был длительный. Я засёк на секундомере, когда мы сели в самолёт и вышли из него: 11 часов 45 минут. Летели почти 12 часов, у нас была дозаправка самолёта. Мы тренировались на олимпийской базе – там идеальные поля. Сегодня вечером у нас будет предыгровая тренировка на стадионе "Жозе Алваладе". Это не первый наш выезд в Европу. Важно, чтобы ребята восстановились после длительного перелёта. Думаю, всё будет нормально", - цитирует Уразбахтина "Чемпионат".

Также наставник "Кайрат" высказался о потерях во вратарской линии.

"Мы потеряли двух основных вратарей. Один восстанавливается после травмы, а Анарбеков получил перелом челюсти – ему сделали операцию. Сейчас всё хорошо, но ему предстоит длительная реабилитация. Его не будет около двух месяцев. Понятно, что молодой вратарь, но что тут поделаешь? Будем как-то выкручиваться", - добавил специалист.

Ранее Уразбахтин рассказал про амбиции "Кайрата" на Лигу чемпионов, а также озвучил число заявок на билеты на матч с "Реалом".

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведёт 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

