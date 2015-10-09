УЕФА объявил решение по следующему матчу "Кайрата" в Лиге чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил судейскую бригаду на матч 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и бельгийским "Брюгге", передают Vesti.kz.

Кто обслужит домашний матч "Кайрата" в ЛЧ?

Обслуживать встречу будет арбитражная команда из Румынии. Главным судьёй матча назначен Донатас Румшас, его ассистентами станут Александр Радиус и Довидас Сужеделис. Обязанности четвёртого арбитра выполнит Робертас Валиконис.

За работу системы VAR будут отвечать польские арбитры Томаш Квиатковски и Павел Пскит.

Где и когда состоится матч

Встреча "Кайрат" — "Брюгге" пройдёт 20 января в Астане на стадионе "Астана Арена". Начало игры запланировано на 20:30 по местному времени.

Положение "Кайрата" в ЛЧ

На данный момент алматинский клуб занимает 36-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, располагаясь рядом с испанским "Вильярреалом". В активе "Кайрата" всего одно очко, добытое в матче с кипрским "Пафосом" (0:0).

Остальные пять встреч казахстанская команда проиграла — португальскому "Спортингу" (1:4), мадридскому "Реалу" (0:5), миланскому "Интер" (1:2), датскому "Копенгагену" (2:3) и греческому "Олимпиакосу" (0:1).

После игры с "Брюгге" "Кайрату" предстоит ещё одно серьёзное испытание в главном еврокубковом турнире — матч против лондонского "Арсенала", который состоится в ночь с 28 на 29 января.

