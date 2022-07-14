"Тобол" пропустил три гола за 17 минут и вылетел из Лиги чемпионов

Костанайский "Тобол" вылетел из Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион Казахстана уступил в ответном матче первого квалификационного раунда "Ференцварошу" со счетом 5:1. Уже к 21-й минуте венгры вели с преимуществом в три мяча - отличились Адама Траоре (4-я и 17-я минуты) и Айсса Ляйдуни (21-я).

На 23-й минуте "Тобол" один мяч отыграл усилиями Игоря Сергеева.

После перерыва счет "Ференцварош" увеличил преимущество - Форчун Бэсси оформил дубль (74-я и 90-я) и установил окончательный счет.

На 81-й минуте "Тобол" и вовсе остался в меньшинстве - Серикжан Мужиков за минуту получил две желтые карточки и был удален.

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Напомним, первый матч в Костанае завершился вничью 0:0.

Таким образом, "Ференцварош" выиграл по сумме двух матчей и прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов.

"Тобол" же отправился во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

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