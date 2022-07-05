"Тобол" гарантировал себе полмиллиона евро. Подробности

Костанайский "Тобол" за участие в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций гарантирует себе 510 000 евро, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это стало возможным благодаря новым правилам распределения коммерческих доходов.

Так, "Тобол", как чемпион страны, получит 260 тысяч евро в виде дополнительного бонуса.

Далее бонусы, в случае вылета из квалификации в еврокубках после участия в Лиге конференций, распределены согласно следующей сетки:

1 раунд - 150 000 евро

2 раунд - 350 000 евро

3 раунд - 550 000 евро

4 раунд (плей-офф) - 750 000 евро

Напомним, что в случае, если "Тобол" не сумеет пробиться во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то есть не пройдет венгерский "Ференцварош", то вылетит во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Три казахстанских клуба - "Астана", "Кайрат", и "Кызыл-Жар" стартуют в еврокубках со второго раунда.