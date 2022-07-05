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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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"Тобол" гарантировал себе полмиллиона евро. Подробности

"Тобол" гарантировал себе полмиллиона евро. Подробности
©ФК "Тобол"

Костанайский "Тобол" за участие в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций гарантирует себе 510 000 евро, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это стало возможным благодаря новым правилам распределения коммерческих доходов.

Так, "Тобол", как чемпион страны, получит 260 тысяч евро в виде дополнительного бонуса.

Далее бонусы, в случае вылета из квалификации в еврокубках после участия в Лиге конференций, распределены согласно следующей сетки:
1 раунд - 150 000 евро
2 раунд - 350 000 евро
3 раунд - 550 000 евро
4 раунд (плей-офф) - 750 000 евро

Напомним, что в случае, если "Тобол" не сумеет пробиться во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то есть не пройдет венгерский "Ференцварош", то вылетит во второй раунд квалификации Лиги конференций.

Три казахстанских клуба - "Астана", "Кайрат", и "Кызыл-Жар" стартуют в еврокубках со второго раунда.

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Метки:
Тобол ФК Казахстан Лига чемпионов Лига конференций КПЛ

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