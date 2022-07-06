"Тобол" объявил состав на домашний матч Лиги чемпионов

Костанайский "Тобол" объявил состав на первый матч с венгерским "Ференцварошем" в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион Казахстана выставил на игру следующих игроков: Александр Мокин (В) – Алекса Аманович, Жарко Томашевич, Сергей Малый, Багдат Каиров – Душан Йованчич, Асхат Тагыберген (К), Самат Жарынбетов – Рубен Бриджидо, Зоран Тошич, Айбар Жаксылыков;

Сам матч пройдет Костанае и начнется в 20:00. Прямая трансляция доступна здесь.

Ответная встреча пройдет в Будапеште 13 июля.

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