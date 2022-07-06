Прямая трансляция матча Лиги чемпионов "Тобол" - "Ференцварош"

Сегодня, 6 июля, действующий чемпион Казахстана "Тобол" стартует в Лиге чемпионов 2022/23. На первой стадии квалификации костанайцы сыграют с венгерским "Ференцварошом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч пройдет в Костанае и стартует в 20:00 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру будет транслировать телеканал Qazsport.
Напомним, что в случае если "Тобол" не сумеет пробиться во второй раунд квалификации Лиги чемпионов, то есть не пройдет венгерский "Ференцварош", то вылетит во второй раунд квалификации Лиги конференций.
Три казахстанских клуба - "Астана", "Кайрат", и "Кызыл-Жар" - стартуют в еврокубках со второго раунда.
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