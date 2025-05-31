Кто станет лучшим футболистом финала ЛЧ? Есть явный фаворит

Вингер ПСЖ Усман Дембеле имеет наивысшие шансы стать лучшим игроком мюнхенского финала Лиги чемпионов. Об этом сообщают Sports.ru.

Так, коэффициент на то, что Дембеле станет лучшим игроком финала, равен 5,00. В топ-3 претендентов также партнер Усмана Хвача Кварацхелия (6,00) и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес (8,00).

В пятерку кандидатов входят голкипер итальянской команды Ян Зоммер и вингер парижан Брэдли Барколя (у обоих - 9,00).



Напомним, что финал Лиги чемпионов между ПСЖ и "Интером" начнется в полночь по казахстанскому времени. О прямой трансляции можете прочитать здесь.

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