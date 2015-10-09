Стало известно время начала матчей казахстанских клубов в еврокубках

На следующей неделе три футбольных клуба из Казахстана начнут выступление в новом еврокубковом сезоне. Стало известно начало первых матчей, передают Vesti.kz.

Одним из первых в борьбу вступит "Кайрат". Алматинский клуб 8 июля в рамках первого отборочного раунда Лиги чемпионов сыграет против словенской "Олимпии". Эта игра пройдет в Любляне (Словения) и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

10 июля в 21:00 начнется первый выездной матч шымкентского "Ордабасы" против грузинского "Торпедо" в Лиге конференций. Эта встреча состоится в Кутаиси (Грузия).

А в ночь с 10 на 11 июля на 00:00 намечен матч "Актобе" против польской "Легии" в первом раунде Лиги Европы. Игра пройдет в Варшаве (Польша).

Настоящая проверка, или кому из казахстанских клубов не повезло с соперником в еврокубках?