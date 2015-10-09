Форвард сборной Казахстана сменил клуб в КПЛ

Нападающий Абылайхан Жумабек стал игроком шымкентского "Ордабасы", передают Vesti.kz.
23-летний футболист подписал контракт с новым клубом и уже представлен в качестве новичка команды.
До этого Жумабек выступал за туркестанский "Туран". В текущем сезоне КПЛ он провел 12 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
Футболист уже имеет опыт выступлений за национальную сборную Казахстана - в сентябре 2022 года он получил вызов от Магомеда Адиева и принял участие в двух матчах.
Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига • Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск • Тур 12, мужчины
4 июля 17:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Алтай УК
Ничья
Жетысай
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