Форвард сборной Казахстана сменил клуб в КПЛ

Нападающий Абылайхан Жумабек стал игроком шымкентского "Ордабасы", передают Vesti.kz.

23-летний футболист подписал контракт с новым клубом и уже представлен в качестве новичка команды.

До этого Жумабек выступал за туркестанский "Туран". В текущем сезоне КПЛ он провел 12 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Футболист уже имеет опыт выступлений за национальную сборную Казахстана - в сентябре 2022 года он получил вызов от Магомеда Адиева и принял участие в двух матчах.