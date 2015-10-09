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КПЛ
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Клуб КПЛ объявил имя нового тренера

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Клуб КПЛ объявил имя нового тренера ©ФК "Улытау"

Футбольный клуб "Улытау" официально назначил нового главного тренера. Руководство доверило команду опытному специалисту Нуркену Мазбаеву, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Улытау" официально назначил нового главного тренера. Руководство доверило команду опытному специалисту Нуркену Мазбаеву, передают Vesti.kz.

В качестве тренера он работал в таких клубах, как "Астана" (ассистент), "Тараз", "Окжетпес" и другие. Кроме того, он активно занимался развитием молодежного футбола, делая акцент на подготовке молодых талантов.

Помощником главного тренера назначен Сергей Пак.

После 14-го тура "Улытау" занимает 12-е место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги (КПЛ), имея в своем активе 12 очков.


Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 15 10 4 1 32-15 34
2 Кайрат 15 10 3 2 30-12 33
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 14 3 2 9 12-20 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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Первенство Казахстана по футболу 2025. 1 лига   •   Казахстан, Восточно-Казахстанская обл., Усть-Каменогорск   •   Тур 12, мужчины
4 июля 17:00   •   не начат
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