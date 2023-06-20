Автор: Димаш Тулегенов

В новом сезоне европейского футбола Казахстан в Лиге чемпионов представит действующий чемпион страны "Астана". В первом квалификационном раунде турнира столичным предстоит нелегкое противостояние с "Динамо" из Тбилиси (Грузия). Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с этим клубом.

Матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 11-12 и 18-19 июля. Сначала "Астана" примет соперников у себя дома, а уже через неделю сыграет на выезде.

"Динамо" - далеко не самый желанный соперник для любого коллектива. Этот грузинский клуб является действующим чемпионом своей страны. Сейчас в чемпионате Грузии двухмесячный перерыв, и на него клуб из Тбилиси ушел с 34 очками после 19 туров. Команда занимает четвертое место в таблице и отстает от лидеров на восемь пунктов. Несмотря на невысокую позицию, "Динамо" является самой забивной командой чемпионата (44 гола), при этом пропускают столичные тоже немало (28).

Клуб проводит свои домашние матчи на "Динамо-Арене". В советские времена именно на этом стадионе в среднем собиралось наибольшее количество зрителей. В 1979 году на матч Кубка европейских чемпионов с "Ливерпулем" (3:0) собралось 110 тысяч болельщиков! В 1995-м рекорд был повторен во время матча между сборными Грузии и Германии. В 2006 году стадион был реконструирован, а его вместимость уменьшилась до 55 тысяч человек.

Из достижений можно отметить 18 побед в чемпионате Грузии, что является рекордом, два золота в чемпионате СССР (всего 20 раз финишировали в топ-3), завоевание Кубка обладателей кубков в 1981 году, а также рекорды по количеству Кубков и Суперкубков Грузии (13 и 8). Тбилисцы являются единственным клубом из СССР, кроме киевского "Динамо", которому удалось выиграть Кубок обладателей кубков.

Также "Динамо" добиралось до 1/8 финала Кубка УЕФА и Кубка европейских чемпионов, но в современной истории клуб редко проходит в групповую стадию. В последний раз команде удалось проявить себя на уровне группы в сезоне 2004/05, и это было в Кубке УЕФА.

В сезоне 2014/15 этот грузинский клуб уже встречался с соперниками из Казахстана в квалификации Лиги чемпионов. Во втором раунде отборочного цикла "Актобе" сумел остановить "Динамо" - 4:0 (1:0, 3:0). Забивали Данило Неко, Алексей Антонов, Игорь Зенькович и Абат Аймбетов. Последний сейчас защищает цвета "Астаны", и теперь у него будет шанс вновь, спустя девять лет, огорчить фанатов тбилисского клуба.

Воспитанником "Динамо" является главная звезда грузинского футбола 22-летний Хвича Кварацхелия. В 17 лет он уехал из родной команды, перейдя в "Рустави". А уже дальше была карьера в России и переезд в Италию. Кроме того, "Динамо" в разные годы тренировали известные по работе в Казахстане специалисты. К примеру, это Михал Билек (2014), Вячеслав Грозный (2016-2017) и Кахабер Цхададзе (2021-2022). Билек, кстати говоря, в 2020 году успел потренировать и "Астану".

Состав "Динамо" оценивается порталом Transfermarkt в 9,05 миллиона евро, и по этому показателю "Астана" выглядит посолиднее (12,73 миллиона). Самыми дорогостоящими футболистами у тбилисцев являются защитник Джемал Табидзе и полузащитник Анзор Меквабишвили, оцененные в миллион евро. С первым хорошо знаком казахстанский футболист Еркебулан Сейдахмет, ведь они вместе играли за "Уфу" в 2018-м.

В нынешнем составе команды имеются легионеры из Сербии, Нидерландов, Гвинеи, Бразилии, Конго и Ганы. Главным тренером "Динамо" является 43-летний специалист Гиоргий Чибрашвили, который за пределами Грузии пока не работал.

Что касается самых результативных игроков этого сезона, то выделяются атакующие легионеры: 25-летний марокканец Имран Улад Омар забил десять голов, а на счету 24-летнего Усмана Камара из Гвинеи и 29-летнего серба Зорана Марушича (полтора года он мог перейти в один из казахстанских клубов) по семь мячей.

Время для того, чтобы изучить соперника еще есть и будет. Но на первый взгляд "Динамо" выглядит далеко не самым проходным соперником, хотя в Лиге чемпионов таких вовсе нет. Но противостояние ведущих клубов Казахстана и Грузии точно вызовет большой интерес в обеих странах.

Отметим, что для того, чтобы квалифицироваться в группу Лиги чемпионов, "Астане" нужно пройти четырех соперников подряд. В случае успеха в противостоянии с "Динамо" команду ждет второй раунд квалификации. Однако если казахстанский клуб уступит грузинской команде, то вылетит сразу во второй отборочный раунд Лиги конференций.

Фото: УЕФА (1,2), Hotsport (3)©️