17-летний нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев стал одним из самых юных дебютантов основной части Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz раздобыл интересный факт об этом событии.

Если брать в учёт общий рейтинг юных игроков, которые в раннем возрасте дебютировали в основной части Лиги чемпионов, то Сатпаев будет только на 31-м месте. Однако если брать в учёт тех дебютантов, которые впервые попали в заявку на противостояние в Лиге чемпионов и сразу же вышли на поле с первых минут, то тут позиции Дастана требуют отдельного внимания.

В основном, как правило, юным дебютантам дают сыграть в главном еврокубковом турнире за счёт позднего выхода на замену. Некоторые перед этим успевают провести несколько матчей на скамейке запасных. Дастан же был одним из тех, кого сразу пустили в бой.

Сатпаев вошёл в топ-4 юных дебютантов турнира

Если брать только тех, кто впервые оказался в заявке и сразу же вышел в старте, то он замыкает четвёрку рекордсменов. Вчера он сыграл в основе против "Спортинга" (1:4) в возрасте 17 лет, 1 месяца и 6 дней.

В более юном возрасте попадали в Лигу чемпионов и сразу же дебютировали в основном составе только трое: экс-защитник сборной Нигерии Селестин Бабаяро за "Андерлехт" (16 лет, 2 месяца, 25 дней), испанский вингер Ансу Фати за "Барселону" (16 лет, 10 месяцев и 17 дней) и экс-защитник сборной Бельгии Антони Ванден Борре за "Андерлехт" (16 лет, 10 месяцев и 21 день).

Но только Ванден Борре и Сатпаев отыграли все 90 минут в своих дебютах.





Он не смог обойти "наследника Месси", но можно сдвинуть Ямаля

Кроме того, Дастан стал самым юным казахстанцем, игравшим в основном турнире Лиги чемпионов. Вчера у него была возможность стать самым молодым автором гола в финальной части турнира (без учёта Кубка европейских чемпионов - с сезона 1992/93), но он не сумел отличиться и теперь уже не побьёт достижение некогда считавшегося "наследником Месси" Фати (17 лет, 1 месяц и 9 дней).

Но у него есть шанс закрепиться на второй строчке, если он забьёт 30 сентября в домашнем матче с мадридским "Реалом". Если же и этого не случится, то Сатпаев автоматически потеряет шанс сместить со второго места вундеркинда "Барселоны" Ламина Ямаля (забил в ЛЧ в 17 лет, 2 месяца, 6 дней).



Ранее стало известно, что одним из рекордсменов за всю историю турнира стал 18-летний вратарь "Кайрата" Шерхан Калмурза. Он стал вторым самым юным голкипером, отразившим пенальти.

