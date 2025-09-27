Российский телеграм-канал "Первый спорт" прокомментировал ситуацию с билетами на матч между алматинским "Кайратом" и мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов, передают Vesti.kz.

Встреча 2-го тура общего этапа ЛЧ пройдёт 30 сентября в Алматы и начнется в 21:45 по местному времени.

"Фанат "Кайрата" показал, как выглядит обзор с мест за 39 тысяч рублей на матч с "Реалом": из-за стены с трибуны видно только половину поля. В соцсетях два билета на матч с "Реалом" на центральные сектора продают уже за 3,7 млн рублей: один из перекупов готов обменять парочку билетов на скромную 1-комнатную квартиру в столице Казахстана", - пишет источник.

При этом в "Кайрате" заявили, что все билеты на матч с "Реалом" проданы.

Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)