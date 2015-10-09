ИИ назвал точный счёт матча "Кайрат" - "Реал" в Лиге чемпионов

30 сентября в Алматы состоится исторический матч. "Кайрат" впервые проведёт домашнюю игру в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Соперник – мадридский "Реал", передают Vesti.kz.
Искусственный интеллект представил свой прогноз на предстоящий матч.
Что нужно учесть
Прогноз ИИ
Итоговый счёт: "Кайрат" – "Реал" 1:3.
Расписание следующих матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов
