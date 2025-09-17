"Реал" потерял звёздного новичка на матч с "Кайратом" в Алматы

Стал известен диагноз защитника мадридского "Реала" Трента Александер-Арнольда, получившего травму в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

"Реал" лишился Трента: причина

26-летний англичанин получил повреждение уже на 3-й минуте матча с французским "Марселем" (2:1). Его заменил Дани Карвахаль.

"По результатам обследования, проведённого сегодня медицинской службой мадридского "Реала", у нашего игрока Трента Александер-Арнольда диагностировано повреждение мышц подколенного сухожилия левой ноги", - говорится в сообщении клуба.

По данным журналистки Аранчи Родригес, восстановление англичанина займет от 6 до 8 недель.

Таким образом, Трент не поможет "Реалу" в гостевом матче второго тура Лиги чемпионов с алматинским "Кайратом", который состоится 30 сентября в Алматы.

Эту игру пропустит и Карвахаль, а также еще несколько лидеров "Реала". Подробности - тут.

Напомним, "Кайрат" дебютирует в основном этапе Лиги чемпионов выездным матчем с португальским "Спортингом". Эта игра состоится в ночь с 18 на 19 сентября и пройдет на стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне (Португалия).

"Кайрат" определился с составом на историческую Лигу чемпионов

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

На общем этапе турнира алматинский клуб проведет 8 матчей (4 дома и 4 на выезде).

19 сентября: "Спортинг" - "Кайрат" (в 00:00)30 сентября: "Кайрат" - "Реал" (в 21:45)21 октября: "Кайрат" - "Пафос" (в 21:45)6 ноября: "Интер" - "Кайрат" (в 01:00)26 ноября: "Копенгаген" - "Кайрат" (в 22:45)9 декабря: "Кайрат" - "Олимпиакос" (в 20:30)20 января: "Кайрат" - "Брюгге" (в 20:30)29 января: "Арсенал" - "Кайрат" ( в 01:00).

В плей-офф выйдут восемь первых команд общей таблицы и победители стыков, в которых сыграют клубы, занявшие позиции с 9-й по 24-ю. Проигравшие в стыковых матчах, а также клубы с 25-го по 36-е место, завершат выступление в еврокубках (больше не будет понижения в Лигу Европы).

УЕФА принял решение по домашнему стадиону "Кайрата" на Лигу чемпионов