"Реал" пожаловался в УЕФА на "Кайрат" и получил ответ

Мадридский "Реал" обратился с необычной просьбой в Европейский футбольный союз (УЕФА) перед матчем общего этапа Лиги чемпионов с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

По информации Diario Madridista, "королевский клуб" попросил УЕФА подстричь газон на Центральном стадионе Алматы, где состоится матч, чтобы его высота составляла 25 миллиметров.

Однако УЕФА отклонил запрос "Реала", поскольку высота газона не может превышать 30 миллиметров. Таким образом, решение казахстанского клуба оставить высоту газона хоть и выше обычной, всё же было законным.

Отмечается, что "Реал" привык играть на газоне с высотой от 20 до 22 миллиметров. В прошлом сезоне "сливочные" играли на самом высоком газоне в гостевом матче против "Хетафе" - 27 миллиметров.

Тем не менее, УЕФА не одобрил повторную стрижку газона на "Центральном", так как его текущая высота соответствовала регламент. Следовательно, руководящий орган не может заставить принимающий клуб ("Кайрат") понизить высоту газона по просьбе гостевой команды, при условии, что высота не превысит 30 миллиметров.

Накануне футболисты "Реала" провели тренировку на "Центральном" в Алматы. Посмотреть фото и видео с занятий можно здесь.

Ранее рассказали, какие улицы перекроют в Алматы на матч "Кайрат" - "Реал".

Сам матч "Кайрат" - "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 сентября, и пройдет на Центральном стадионе в Алматы. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1.

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)