В Алматы перекроют улицы на матч Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал": что нужно знать?

Сегодня, 30 сентября, алматинский "Кайрат" примет мадридский "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет на стадионе "Центральный" в Алматы и начнется в 21:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Какие улицы перекроют в Алматы на время матча "Кайрат" - "Реал"

В связи с этим событием часть улиц в Алматы будет перекрыта. Ограничения будут действовать в квадрате проспекта Абая, улиц Байтурсынова и Сатпаева.

Отметим, что движение будет перекрыто с 16.00.

Департамент полиции Алматы призвал горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, а также соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.

Как фанатам добраться до "Центрального"

В акимате города Алматы сообщили, что бесплатные автобусные маршруты будут курсировать от стадиона до ключевых точек после окончания матча.

Всего будет задействовано 60 автобусов, которые будут отправляться до 6 точек:

Центральный стадион – "Алматы Арена" (табличка – А1, место отправления – пр. Абая в западном направлении);

Центральный стадион – Райымбек/Алатау (табличка – А2, место отправления – пр. Абая в западном направлении);

Центральный стадион – ж/д вокзал "Алматы-1" (табличка – А3, место отправления – ул. Байтурсынова в северном направлении);

Центральный стадион – мкр. Орбита (табличка – А4, место отправления – ул. Байтурсынова в южном направлении);

Центральный стадион – мкр. Жулдыз (табличка – А5, место отправления – пр. Абая в восточном направлении);

Центральный стадион – аэропорт (табличка – А6, место отправления – пр. Абая в восточном направлении);

Кроме того, работа метрополитена города будет продлена до 01:00 ночи. На станциях "Байконыр" и "Театр им. М. Ауэзова" будет усилен штат сотрудников для безопасного пропуска и качественного обслуживания пассажиров на время проведения матча.

Звёзды "Реала" провели тренировку на "Центральном" в Алматы и вызвали ажиотаж

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1.

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)

21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)

6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)

26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)

9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)

20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)

29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)