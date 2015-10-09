Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига чемпионов
Сегодня 09:25
 

В Алматы перекроют улицы на матч Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал": что нужно знать?

  Комментарии

Поделиться
В Алматы перекроют улицы на матч Лиги чемпионов "Кайрат" - "Реал": что нужно знать? ©Vesti.kz/Болат Айтмолда

Сегодня, 30 сентября, алматинский "Кайрат" примет мадридский "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сегодня, 30 сентября, алматинский "Кайрат" примет мадридский "Реал" в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26, передают Vesti.kz.

Встреча команд пройдет на стадионе "Центральный" в Алматы и начнется в 21:45 по казахстанскому времени. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

Какие улицы перекроют в Алматы на время матча "Кайрат" - "Реал"

В связи с этим событием часть улиц в Алматы будет перекрыта. Ограничения будут действовать в квадрате проспекта Абая, улиц Байтурсынова и Сатпаева.

Отметим, что движение будет перекрыто с 16.00.

Департамент полиции Алматы призвал горожан учитывать эту информацию при планировании маршрутов, а также соблюдать общественный порядок и следовать указаниям сотрудников полиции.

Как фанатам добраться до "Центрального"

В акимате города Алматы сообщили, что бесплатные автобусные маршруты будут курсировать от стадиона до ключевых точек после окончания матча.

Всего будет задействовано 60 автобусов, которые будут отправляться до 6 точек:

  • Центральный стадион – "Алматы Арена" (табличка – А1, место отправления – пр. Абая в западном направлении);
  • Центральный стадион – Райымбек/Алатау (табличка – А2, место отправления – пр. Абая в западном направлении);
  • Центральный стадион – ж/д вокзал "Алматы-1" (табличка – А3, место отправления – ул. Байтурсынова в северном направлении);
  • Центральный стадион – мкр. Орбита (табличка – А4, место отправления – ул. Байтурсынова в южном направлении);
  • Центральный стадион – мкр. Жулдыз (табличка – А5, место отправления – пр. Абая в восточном направлении);
  • Центральный стадион – аэропорт (табличка – А6, место отправления – пр. Абая в восточном направлении);

Кроме того, работа метрополитена города будет продлена до 01:00 ночи. На станциях "Байконыр" и "Театр им. М. Ауэзова" будет усилен штат сотрудников для безопасного пропуска и качественного обслуживания пассажиров на время проведения матча.

Звёзды "Реала" провели тренировку на "Центральном" в Алматы и вызвали ажиотаж

Расписание матчей "Кайрата" в Лиге чемпионов

Напомним, "Кайрат" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Спортинга" - 1:4, а "Реал" дома обыграл французский "Марсель" со счётом 2:1. 

30 сентября: "Кайрат" – "Реал" (в 21:45)
21 октября: "Кайрат" – "Пафос" (в 21:45)
6 ноября: "Интер" – "Кайрат" (в 01:00)
26 ноября: "Копенгаген" – "Кайрат" (в 22:45)
9 декабря: "Кайрат" – "Олимпиакос" (в 20:30)
20 января: "Кайрат" – "Брюгге" (в 20:30)
29 января: "Арсенал" – "Кайрат" (в 01:00)

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Алматы   •   Общий этап, мужчины
Сегодня 21:45   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Реал М
Реал М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Реал М
Проголосовало 1083 человек

Реклама

Живи спортом!