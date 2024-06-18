Во вторник, 18 июня, в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка первого отборочного раунда еврокубков сезона-2024/25, по итогам которой соперников узнают "Ордабасы", "Тобол" и "Актобе", передает Vesti.kz.

"Ордабасы" представит Казахстан в Лиге Чемпионов. Казахстанскому чемпиону могут попасться "Лудогорец" (Болгария), "Стяуа" (Румыния), "Пюник" (Армения), "Петрокуб" (Молдова). Прямая трансляция жеребьевки Лиги Чемпионов начнется в 17:00 по времени Астаны и будет доступна для просмотра здесь.

С первого отборочного раунда Лиги Европы стартует "Тобол". Его потенциальные соперники: "Эльфсборг" (Швеция), "Корвинул" (Румыния), "Ботев" (Болгария), "Зиря" (Азербайджан), "Ружомберок" (Словакия), "Лапи" (Косово). Прямая трансляция жеребьевки Лиги Европы начнется в 18:00, а посмотреть ее можно будет здесь. Добавим, что в Лиге Европы Казахстан также представит "Астана", но она вступит в борьбу со второго раунда.

В Лиге Конференций выступит "Актобе". В первом отборочном раунде он может сыграть с "Динамо" Тбилиси (Грузия), "Партизани" (Албания), "Милсами" (Молдова), "Сараево" (Босния и Герцеговина), "Урарту" (Армения). Прямая трансляция жеребьевки Лиги Конференций начнется в 19:00 и будет доступна для просмотра здесь.

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