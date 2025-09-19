Многие португальские фанаты остались недовольны выступлением "Спортинга" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов с "Кайратом". Казалось бы, в чём повод для огорчения? Ведь команда одержала разгромную победу и уверенно стартовала в Лиге чемпионов. В причинах недовольства разбирался корреспондент Vesti.kz.

Если изучить, что обсуждают болельщики "Спортинга" в соцсетях, то тут несколько основных тем: плохая реализация собственных моментов (отражённый пенальти, упущенные явные голевые возможности), пропущенный гол, игра отдельных футболистов и даже уровень соперника.

Даже оформившему дубль и ставшему лучшим игроком матча Франсишку Тринкану досталось за плохую реализацию и эгоизм на поле. Многие болельщики считают, что "Спортинг" не имел права пропускать от "такого соперника" и должен был забивать шесть-восемь голов, чтобы вырываться на первую строчку таблицы общего этапа.

"Кайрат" сравнили с любителями и назвали "парикмахерами"

Мы перевели для вас самые любопытные комментарии португальских болельщиков по итогам матча.

"Для меня это поражение... Неужели при счёте 4:0 на скамейке запасных нет никого, кто мог бы сообщить игрокам на поле, что если они забьют ещё один-два гола, то займут первое место в турнирной таблице? Да ещё и пропустить гол... Я в ярости!". "Гол "Кайрата" был заслуженным, учитывая их игру и то, сколько трудностей они создали нашему "Спортингу". Мы не можем расслабляться". "Он сделал замены за один раз и переломил ход игры. Те, кто считают, что команда из Казахстана слабая, ошибаются".

Хотя большинство фанатов считают, что "Кайрат" - слабый клуб. Кто-то даже подчеркнул, что это любительская команда, а другой сравнил алматинцев с аутсайдером второго дивизиона Португалии.

"Мы играли с худшей командой Лиги чемпионов". "Многое нужно улучшить, слишком много возможностей предоставляется очень слабой команде". "Для таких команд, как "Кайрат", этого достаточно, но против остальных "Спортинг" должен играть намного лучше!". "Пропустить гол от этой команды просто ужасно! Мы могли и должны были разгромить их! Возможностей было предостаточно! Интересно, сколько всего голов в Лиге чемпионов забьёт команда "Кайрат"...".

"Всё это очень красиво... мы выиграли и всё такое. Но не забывайте, что мы играли с командой уровня "Пасуш де Феррейра" (16-е место во втором дивизионе чемпионата Португалии - Прим. авт)". "Спортинг" сыграл хорошо, хотя соперник был слабым". "Очень слабо сыграли против баскетболистов, парикмахеров и т.д. Руй Боржеш не подходит на роль тренера "Спортинга". "Идиоты не умеют смотреть футбол. Говорят, что "Спортинг" хорошо играл?! Против любительской команды?! Сегодняшние 4:1 для меня похожи на поражение. Недопустимо пропускать голы от любителей".

Фанат попросил уважительно относиться к юному Калмурзе

Один из болельщиков призвал капитана команды Мортена Юльманна с уважением относиться к своим соперникам, даже если это юные дебютанты. Речь идёт о нереализованном пенальти в первом тайме, когда датчанин самоуверенно катнул мяч по центру, но 18-летнему Шерхану Калмурзе удалось парировать удар.

"Стоит объяснить Юльманну, что в Лиге чемпионов всегда нужно уважать соперников, даже если вратарь - 18-летний игрок".

Другой болельщик испытал негативные флэшбеки, когда "Спортинг" повёл в два мяча. Тут отсылка к недавнему матчу между "Бенфикой" и "Карабахом", который закончился эпичным камбэком в исполнении азербайджанского клуба (2:3).

"Когда счёт был 2:0, я подумал, что в конце концов мы проиграем, как "Бенфика" "Карабаху".

Другой пользователь высмеял состав участников Лиги чемпионов, указав на три скромных коллектива, в числе которых и "Кайрат".

"Наверное, "Спортинг" гордится тем, что обыграл грозный "Кайрат"... Настолько грозный, что он граничит с Китаем. Проблема в том, что не все команды называются "Кайрат". Кипрский "Пафос", казахстанский "Кайрат" и азербайджанский "Карабах"... Какие же это три гиганта европейского футбола. Что это за чемпионский турнир?".

Все процитированные комментарии были взяты из обсуждений под постами официального аккаунта "Спортинга" в соцсети Facebook.

Напомним, что "Спортинг" добился уверенной победы над "Кайратом" в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов - 4:1. Это был дебют алматинцев в основной части этого турнира.

Во втором туре "Кайрат" на своём поле примет мадридский "Реал" (30 сентября), а "Спортинг" сыграет на выезде с "Наполи" (1 октября).

Фото: ФК "Спортинг" (1,3,4,6), ФК "Кайрат" (2,5)©️