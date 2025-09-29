Лига чемпионов
Полиция Алматы обратилась к фанатам перед матчем "Кайрат" - "Реал"

Департамента полиции города Алматы обратился к болельщикам перед матчем второго тура общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и мадридским "Реалом", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Алматы пройдет завтра, 30 сентября и начнется в 21:45.

"Завтра наш город станет ареной большого спортивного события – международного матча "Кайрат - Реал". Алматы готовится принять болельщиков со всего мира.

Для нас это не только праздник футбола, но и возможность показать настоящее лицо Алматы - гостеприимство, культуру и уважение друг к другу.

Полиция Алматы принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности и правопорядка. К охране общественного порядка привлечены сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии МВД.

В связи с проведением матча будет введено частичное ограничение дорожного движения. Просим горожан и гостей города с пониманием отнестись к этим временным мерам и заранее планировать маршруты.

Поддерживайте команду ярко, но культурно!Соблюдайте порядок на улицах, стадионе и в транспорте.Давайте вместе сохраним чистоту и атмосферу праздника.

Ваше ответственное поведение – это вклад в имидж Алматы и Казахстана. Покажем, что мы – город, которым можно гордиться", - говорится в сообщении.

Напомним, "Реал" накануне вечером прибыл в Алматы. Множество болельщиков встречали испанцев в аэропорту и около отеля.

Алматы встретил "Реал": дети, флаги и болельщики у аэропорта

Ранее "Реал" назвал состав на матч против "Кайрата" в Лиге чемпионов, а УЕФА объявил решение по этой игре.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

