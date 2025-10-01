Лига чемпионов
"Парни показали силу". Лучший бомбардир "Кайрата" высказался о игре с "Реалом"

Жоао Пауло. ©ФК "Кайрат"

Бразильский нападающий алматинского "Кайрата" Жоао Пауло высказался о матче против мадридского "Реала" во втором туре общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

"Это был особенный вечер для наших болельщиков, Алматы и всего казахстанского футбола. Поздравляю тех, кто застал этот праздник на "Центральном". Хотелось бы и мне побывать на поле в те минуты… Выйти против "Реала" в Лиге чемпионов — мечта любого игрока.

Считаю, в начале матча "Кайрат" здорово огрызнулся — парни показали силу. Уверен, что победы в этом турнире еще придут", — сказал Пауло в интервью ASnews.kz.

Матч между "Кайратом" и мадридским "Реалом" состоялся в Алматы во втором туре общего этапа главного еврокубкового турнира и завершился уверенной победой испанского клуба — 5:0.

Напомним, 37-летний Пауло продолжает восстановление после травмы колена, которую он получил весной этого года. В сезоне-2024 бразильский форвард принял участие в 31 матче во всех турнирах, отметившись 14 голами и четырьмя результативными передачами.

В чемпионате Казахстана нападающий "Кайрата" вошёл в число лучших бомбардиров, забив 10 мячей. Такой же результат показали игрок сборной Казахстана Ислам Чесноков из "Тобола" и белорусский нападающий "Атырау" Николай Сигневич.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Бавария 2 2 0 0 8-2 6
2 Реал М 2 2 0 0 7-1 6
3 Интер 2 2 0 0 5-0 6
4 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 3-2 4
5 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
6 Атлетико М 2 1 0 1 7-4 3
7 Марсель Олимпик 2 1 0 1 5-2 3
8 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
9 Брюгге 2 1 0 1 5-3 3
10 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
11 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
12 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
13 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
14 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
15 Айнтрахт Фр 2 1 0 1 6-6 3
16 Ливерпуль 2 1 0 1 3-3 3
17 Челси 2 1 0 1 2-3 3
18 Аталанта 2 1 0 1 2-5 3
19 Галатасарай 2 1 0 1 2-5 3
20 Буде-Глимт 2 0 2 0 4-4 2
21 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
22 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
23 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
24 Байер 1 0 1 0 2-2 1
25 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
26 Славия П 2 0 1 1 2-5 1
27 Пафос 2 0 1 1 1-5 1
28 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
29 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
30 Бенфика 2 0 0 2 2-4 0
31 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
32 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
33 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
34 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
35 Аякс 2 0 0 2 0-6 0
36 Кайрат 2 0 0 2 1-9 0

